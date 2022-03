Gerry Scotti torna con Lo Show dei record, ma anticipa varie problematiche

Gerry Scotti è pronto per tornare al timone de Lo Show dei record ma avverte “Stiamo lavorando con grandi difficoltà”. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa sta succedendo.

Gerry Scotti è sicuramente uno dei presentatori più amati dal pubblico italiano, da sempre ci intrattiene con i suoi programmi dal più storico come Chi Vuol Essere Milionario al nuovo Caduta Libera.

Tutte le sue trasmissioni hanno avuto grandi successi, ma ora per Gerry è arrivato il momento di tornare al timone de Lo Show Dei Record, il pubblico a casa non vede l’ora di scoprire tutte le novità.

Intanto in questi anni l’amato conduttore si è fatto conoscere più personalmente con la sua partecipazione a Tu Si Que Vales, anche qui ha avuto molto seguito ed è emerso il suo carattere dolce e simpatico.

Ma nelle ultime ore, Gerry Scotti, ha fatto sapere al suo pubblico di aver riscontrato diverse difficoltà per quanto riguarda il ritorno de Lo Show Dei Record. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa sta succedendo.

Gerry Scotti su Lo Show Dei Record “Stiamo lavorando con grandi difficoltà”

Come dicevamo Gerry Scotti è pronto a tornare al timone del mitico format Lo show dei record. La trasmissione inizierà domenica 6 marzo su Canale 5 e dopo 7 anni di stop sarà sempre Gerry ala conduzione.

Qualche ora fa il noto presentatore durante un’intervista a TV Sorrisi e canzoni ha confessato “Mi è stato chiesto di tornare al timone di questa edizione perché avevano bisogno di un esperto del settore. Stiamo lavorando con grande difficoltà a livello internazionale per via dei permessi e del Covid“

Quindi sono tutti all’opera per fare in modo che vada a buon fine, d’altronde un’organizzazione come quella per Lo show dei record prevede una concentrazione meticolosa che porta va molto tempo ed energia. Lo stesso Gerry Scotti ha ammesso “Da metà gennaio siamo chiusi in studio dalla mattina alla sera a montare e smontare strutture enormi. Inoltre, per le riprese esterne abbiamo beccato le settimane più fredde dell’anno e i personaggi che abbiamo sono delle primedonne”

Ora non ci resta che aspettare il 6 marzo per scoprire tutte le novità sul programma.