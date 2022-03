Isola dei famosi: una coppia in gioco, ecco chi!

L’Isola dei Famosi 2022: una coppia partecipa al reality show condotto da Ilary Blasi. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Fra non molto verrà svelato il cast de L’Isola Dei Famosi 2022, condotto anche questa volta dalla presentatrice Ilary Blasi.

Ancora non sono stati svelati i nomi degli opinionisti del programma, mentre l’anno scorso erano Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Ancora non si conoscono i nomi dei concorrenti che parteciperanno, ma alcuni nomi potrebbero essere i seguenti: Gianmarco e Luca Onestini; Alessia Fabiani; Olga Plachina; Dayane Mello; Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi; Luigi Oliva (ex fidanzato di Pamela Prati); Jedà (fidanzato di Vera Gemma); Antonella Fiordelisi; Pago; Lorenzo Amoruso; Roberta Morise; Cugini di Campagna; Jeremias e Gustavo Rodriguez; Carolina Morace; Lory Del Santo e Marco Cuculo; Guendalina Tavassi che all’inizio doveva partecipare con Floriana Secondi, mentre ora col fratello Edoardo; Ilona Staller; Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro; Ilaria Galassi; Nicole Daza, compagna di Marcell Jacobs.

L’Isola Dei Famosi: nel cast anche una coppia

Non si sa ancora se tutti questi nomi saranno presenti al programma condotto da Ilary Blasi o meno. Intanto, questi sono i presunti personaggi che potrebbero partecipare.

Oltre a questi nomi, si potrebbe aggiungere anche una coppia, ovvero quella formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni e a renderlo noto è il sito Tv Blog.

Per Clemente Russo non è la prima volta in un reality show: infatti, il pugile ha già partecipato come concorrente a La Talpa nel 2008 ed ha anche partecipato anche al Grande Fratello Vip. Ma in questa occasione, Russo fu squalificato.

Ed insieme a lui ci dovrebbe essere anche Laura, che è la sorella di Marco Maddaloni, che nelle scorse edizioni ha partecipato proprio in questo reality show.

Manca ormai sempre meno all’inizio de L’Isola Dei Famosi: infatti, la prima puntata dovrebbe essere circa una settimana dopo la fine di un altro reality show, Il Grande Fratello Vip, ovvero il 21 marzo.

Fra pochi giorni, quindi, il mistero dei personaggi verrà svelato. E voi chi vorreste vedere alle prese con L’Isola Dei Famosi? Ilary Blasi vi aspetta, quindi, il 21 marzo in prima serata su Canale 5.