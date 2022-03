Love is in the air: Melo e Burak nascondo un segreto, eccolo

Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la puntata di oggi della nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 4 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Love is in the air, dove la storia d’amore principale ha qualche problema.

Ma forse la piccola Kiraz riuscirà a far superare tutte le azioni fatte grazie alla sua dolcezza e alla sua richiesta, ma non solo.

Anche per un’altra coppia sembra che ci sia un segreto che stia nascondendo, cerchiamo insieme di capire meglio.

Melo e Burak nascondono qualcosa

La bella Melo ha ricevuto, dopo tantissimo tempo che lo sperava un bacio da Burak, ma la prima volta l’uomo non ricordava assolutamente nulla perchè aveva esagerato con l’alcool.

Ma l’amica del cuore di Eda ha iniziato a provare per lui un sentimento sempre più forte, e poi è delusa perchè vede che lei è riuscita a coronare il suo sogno.

Questa volta, però, ha giustamente aspettato che fosse lui a fare la prima mossa per evitare una nuova delusione.

L’uomo riflettendo bene ha capito che ha un’attenzione particolare per Melo e questa volta si scambiano un dolcissimo bacio, mentre è assolutamente cosciente.

Ma l’amica di Eda ha scambiato questo bacio pochissimo prima di andare ad aiutare l’amica facendole da baby sitter.

I due sono effettivamente molto strani e sembra che anche Eda e Serkan si siano accorti che qualcosa di diverso dal normale c’è.

La bella paesaggista conosce perfettamente l’amica e capisce subito quando le sta dicendo una bugia, ovvero che è tutto normale.

Ma è alla luce di tutti che il rapporto che avevano Melo e Burak è assolutamente cambiato, si è evoluto.

Eda quindi decide che deve capire che cosa sta succedendo alla sua amica del cuore, anche perchè li ha visti mentre si prendevano cura della piccola Kiraz.

Per questo motivo, l’amica di Melo riesce a convincere il marito Serkan ad indagare per capire che cosa stanno nascondendo.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5, per capire se sta nascendo una nuova e bellissima storia d’amore nella nostra soap opera turca preferita.