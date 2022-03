Uova al sugo: la ricetta veloce, economica e da leccarsi i baffi

Oggi vi proponiamo una nuovissima ricetta che vi farà leccare i baffi e che vi farà anche spendere pochissimo.

La ricetta di oggi è sempre super veloce, perchè nella vita frenetica di tutti noi dobbiamo trovare qualcosa di buono per tutta la famiglia ma che si prepari in poco tempo.

In questo caso preparate anche un po’ di pane per fare la cosiddetta scarpetta perchè è impossibile resistergli, fidatevi.

Ovviamente il piatto piacerà come sempre sia ai grandi che ai piccoli, accostate poi un contorno di verdure, come insalata o verdura cotta e la cena è pronta in meno di 10 minuti.

Uova: la ricetta velocissima e super economica

Anche in questo caso poi potete personalizzarla come preferite o come pensate sia meglio per la vostra famiglia, o per voi stessi.

La ricetta di oggi è sempre per 4 persone, ed in base al vostro numero potete sistemarla, ma ecco cosa ci occorre:

4 Uova grandi

16 Pomodorini datterini o una confezione di pelati

Mezza Cipolla

1 spicchio Aglio

q.b. Olio extravergine d’oliva, sale, pepe, basilico

1 Peperoncino (opzionale)