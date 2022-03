Sonnolenza e stanchezza: ecco la tisana che è meglio del caffè

Sonnolenza e stanchezza: ecco una tisana energizzante e sostitutiva del caffè, in grado di porvi rimedio. Scopri la ricetta!

L’arrivo della primavera è imminente. C’è chi freme e chi, non sarà affatto contento: i soggetti allergici. In generale, i cambi di stagione non sono sempre bene accolti da tutti. Succede spesso, anche a chi non manifesta particolari allergie, di avvertire effetti negativi sul proprio stato di salute fisico. Il corpo potrebbe non rispondere più in maniera attiva come si è soliti constatare. Ci si sente perennemente fiacchi e non si riesce più a chiudere occhio.

La stanchezza quando prende porta a fare molta più fatica del solito nel rimanere concentrati. Sicuramente il caffè aiuta, la mattina appena svegli, a ricaricare le proprie energie per affrontare al meglio la giornata. Per contrastare la stanchezza e la sonnolenza, dovuta ad i cambi di stagione e dipesa anche da altri fattori legati alla vita quotidiana, si può optare anche per una tisana energizzante. Scopriamola insieme.

Stanchezza e sonnolenza: tisana energizzante. Bevila al posto del caffè

Con la tisana che vi proponiamo l’effetto “sveglia” sarà assicurato! Prevede la miscela di due ingredienti reperibili in erboristeria. Il primo è il guaranà. Un concentrato di caffeina che si presenta, in natura, sotto forma di semini rossi. Venduto in polvere assume un colore marroncino. Oltre a ridurre la sensazione di spossatezza, sia fisica che mentale e possiede anche altre proprietà benefiche per l’organismo.

Il secondo ingrediente è il ginseng. Utile per ridurre il senso di stanchezza e aumentare la concentrazione e la resistenza fisica. Ora che avete scoperto gli ingredienti, non vi resta che capire come fare a mixarli per creare questo “energy drink” utilissimo. Ecco qui la ricetta!

Ingredienti:

200 ml acqua

0,25 gr guaranà (in polvere)

(in polvere) ginseng 1 o 2 gr (radice essiccata) 2 fettine (radice fresca)

(radice essiccata) (radice fresca) pezzetti di buccia d’arancia (q.b.)

Procedimento:

Versare l’acqua nel pentolino e portarla a bollore. Chiudere il fuoco e miscelare all’interno sia il ginseng che il guaranà. Lasciare in infusione per 7 minuti tenendolo chiuso con un coperchio. Trascorso il tempo, filtrare il composto e addolcire a piacere.