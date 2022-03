Chiara Biasi, la foto è davvero spettacolare e lascia tutti senza parole: l’influencer incanta ancora per la sua infinita bellezza.

Molto amica di Chiara Ferragni un’altra Chiara, la Biasi, oltre che ad essere competente e seguitissima come la cremonese, è come lei anche elegante, affascinante e bellissima.

Seguita solo su Instagram da più di tre milioni di follower, la 31enne di Pordenone oltre ad essere attivissima ed impegnata col lavoro nel mondo della moda, sfoggia anche una bellezza a dir poco mozzafiato; col nuovo scatto, lascia veramente tutti senza parole.

Chiara Biasi, la foto è davvero spettacolare e lascia tutti senza parole: bellezza infinita per la modella ed influencer

Attiva nel mondo della moda come modella e come influncer da ormai dieci anni, la Biasi è apprezzatissima per il suo talento e per il suo particolare gusto; con le sue capacità e la sua personalità, Chiara ha conquistato milioni e milioni di persone.

Sul suo profilo Instagra, la Biasi non manca mai di postare anche momenti dalla sua vita quotidiana, mostrandosi ogni volta sempre bellissima; tra servizi fotografici, sponsorizzazioni e semplici selfie, Chiara è sempre un concentrato di fascino ed eleganza.

Questa volta, il nuovo post pubblicato mostra a tutti alcuni momenti di relax di Chiara, in vacanza in una location da sogno come Dubai; ospite di un meraviglioso villaggio turistico, l’influencer si è fatta ritrarre in costume, coi capelli sciolti e un cappello da spiaggia, di fronte a delle gustose pizze.

Con dei pantaloncini neri e un costume strettissimo, la Biasi lascia intravedere il suo corpo scolpito, mentre si gode dei momenti di relax in tutta la sua semplicità e bellezza.

Tantissimi, come sempre, i mi piace al post dell’influencer, così come i commenti sotto; “bella sempre”, “meravigliosa”, “stupenda” sono solo alcuni dei complimenti che i fan hanno fatto alla Biasi, che sembrano amare e stimare davvero tantissimo l’influencer di Pordenone. Come sempre, con una nuova foto, Chiara ha lasciato tutti senza fiato, ricevendo tantissimo affetto.