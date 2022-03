Arrivano le attesissime anticipazioni di Una Vita: Aurelio è sospettoso di loro e continua a preoccuparsi. Ecco cosa succederà

Puntuali come sempre, arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda il 3 marzo 2022, su Canale 5. Le vicende dei protagonisti della serie tv spagnola più amata in Italia continueranno ad appassionare i telespettatori, amanti della soap opera.

Continuano i sospetti e le prese di posizione dei personaggi della serie. Non tutti stanno affrontando con serenità questo momento di relativa calma. Genoveva e Natalia, infatti, sono sempre più vicine, ma Aurelio è sospettoso di loro e vuole vederci chiaro.

Natalia e Genoveva amiche? Aurelio è sospettoso di loro

Tornano le meravigliose puntate di Una Vita. L’episodio della soap opera spagnola andrò in onda il 3 marzo 2022, su Canale 5 alle ore 14:05 e promette grandi colpi di scena. I personaggi della serie, infatti, continueranno a stupire i telespettatori, regalando emozioni e anche qualche lacrima.

Natalia, infatti, sente di essere in debito con Genoveva, dopo che questa l’ha salvata da Susana. La Salmeron, infatti, è intervenuta contro la vecchia sarta, la quale aveva iniziato a fare propaganda razzista contro i messicani appena giunti nel quartiere, poco prima dell’inizio della guerra.

La donna, infatti, aveva iniziato a parlar male dei fratelli, Natalia e Aurelio, distribuendo volantini razzisti. Tuttavia, Genoveva è intervenuta in favore dei due, evitando una violenta ed infame aggressione, che avrebbe potuto ledere la sua reputazione davanti al tutto il quartiere.

Natalia è molto orgogliosa e di certo non si nasconde, al contrario di Aurelio, il quale non vuole mettere in pericolo i suoi loschi affari. L’uomo non vuole esporsi, tantomeno perdendosi in chiacchiere e litigando con una vecchia sarta. Sarà proprio per questo che, vedendo l’immobilità di suo fratello, Natalia si alleerà con Genoveva.

Le due, infatti, si sono avvicinate molto e ora sembrano due grandissime amiche. La Salmeron, grazie alla sua grande saggezza, ha aiutato Natalia e le ha dato dei suggerimenti su come ingraziarsi il quartiere. Tuttavia, Aurelio è sospettoso di loro e non si fida di Genoveva.

Il Quesada, infatti, aveva provato a sedurre la Salmeron, con il tentativo di coinvolgerla nei suoi affari militari, ma non ha avuto successo. Ora, dunque, Aurelio sospetta che l’avvicinamento di Genoveva a sua sorella abbia qualcosa di losco. Per scoprire come andrà a finire non ci resta che guardare il prossimo episodio di Una Vita, in onda su Canale 5 alle 14:05.