Paradiso delle signore: Vittorio non lascia la presa

Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per il nuovo appuntamento della soap opera che si concentra nel grande magazzino di moda milanese.

Anche oggi, 3 marzo, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Dove ogni appuntamento lascia sempre con il fiato sospeso per quanto riguarda la vendetta di Dante nei confronti di Vittorio ed Umberto.

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo meglio cosa succede e perchè Vittorio decide di lasciare la presa.

Vittorio: non lascia mai nulla al caso

Iniziamo con il dire che Maria dopo aver scoperto che il suo amato e promesso sposo Rocco ha un’altra donna è ovviamente distrutta.

Si sente veramente molto sola, anche perchè le sue amiche, che sapevano, non le hanno detto nulla, come Agnese.

Irene e Dora faranno veramente moltissima fatica per cercare di risollevare la bella e giovane Maria.

Ma nel momento più difficile decide di prendere una decisione importante, ovvero scrivere direttamente a Rocco, chiedendogli spiegazioni per quello che sta succedendo.

Per quanto riguarda Umberto, invece, trova il coraggio per parlare con Vittorio e gli confiderà tutto quello che è costretto a fare.

Ovvero che ha dovuto cedere le sue quote e che lui ormai non c’entra più nulla con il suo amato paradiso.

Il Conti, ovviamente non è felice delle parole che ascolta ma come al suo solito non si lascia abbattere da nulla.

Conferma in fatti di voler fare qualsiasi cosa possibile per cacciare dal Paradiso Dante che è entrato con l’inganno.

Umberto, colpito dalle sue parole, racconta tutto a Flora che segue l’esempio di Vittorio e si schiera anche lei dalla loro parte per combattere questo nemico comune arrivato dall’America.

Tra Veronica ed Ezio il rapporto sembra che piano piano stia migliorando, dopo la confessione di quello che ha fatto Gemma.

Ma Stefania, è un’attenta osservatrice e capisce che non tutto è proprio come prima, ma non riesce a capire i motivi di questo allontanamento tra il padre e la sua compagna.

Ecco però che arriva Marco e sembra mettergli una pulce nell’orecchio che la lascia senza parole.

Per la coppia formata da Salvatore ed Anna, quest’ultima confessa al compagno che la figlia non vuole assolutamente andare a vivere a Milano, cosa succederà adesso?

Non ci resta che vedere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.