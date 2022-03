Love is in the air anticipazioni: Kiraz li mette in trappola!

Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere nel nuovissimo appuntamento per quanto riguarda la soap opera turca.

Anche oggi, 3 marzo, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Love is in the air, dove il matrimonio appena celebrato tra Eda e Serkan sembra già essere in crisi.

Ma cerchiamo meglio di capire che cosa succederà e perchè c’entra la piccola Kiraz in questa situazione.

La piccola è sempre stata molto forte e soprattutto intelligente ed ha capito che i suoi genitori non stanno vivendo un momento bellissimo.

Love is in the air: Kiraz cosa combini?

Si sente anche un po’ in colpa perchè lei ha rivelato i problemi a livello economico della famiglia.

Decide quindi, insieme al suo amico Can di obbligarli a fare pace, e per questo motivo pensa di far arrivare i due in un locale particolare.

Cerca in qualche modo di farsi seguire, ma come possiamo immaginare non tutto va come lei pensa.

Per quanto riguarda la vita lavorativa di Serkan, da quando è diventato professore all’Università dopo un primo mento di incertezza, sembra che in molti stanno iniziando a seguire il corso.

Essendo molto contento di come stanno andando le cose, accetta anche l’invito per una festa universitaria che gli viene fatto dai suoi studenti.

Anche se ancora le cose non stanno andando nel migliore dei modi, il bel imprenditore turco, comunica l’invito anche ad Eda che accetta con molto entusiasmo!

I due genitori, quindi, chiedono a Melo di occuparsi della piccola Kiraz mentre loro due sono fuori casa.

Eda capisce che qualcosa non va nell’amica ma non è a conoscenza del motivo e di questo suo stato di allegria.

L’amica infatti pochissimi momento prima di andare a fare la baby sitter alla figlia della paesaggista, infatti si è scambiata un dolce bacio con Burak.

Ovvero il suo amore segreto, o meglio che pensava non essere assolutamente corrisposto per quanto riguarda la dolcissima amica di Eda

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire se tra di loro nascerò un’amore oppure no.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5!