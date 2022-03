Lea un nuovo giorno 2: si farà? Ecco le voci!

Lea un nuovo giorno, ultima puntata: : martedì è andato in onda l’episodio finale della fiction. Ma la seconda stagione si farà? Ecco cosa dicono le indiscrezioni.

Martedì 1 marzo è andata in onda l’ultima puntata di Lea un nuovo giorno, stiamo parlano della fiction più guardata del momento, pensate che solo nelle ultime settimane ha fatto il record di ascolti.

Ora i fan vogliono sapere se si farà la seconda stagione, purtroppo nonostante il grande successo, per ora la Rai non ha dato nessuna conferma. Per il momento i telespettatori devono aspettare ancora qualche giorno, ma siamo sicuri che a breve daranno la comunicazione ufficiale.

Sia i protagonisti della fiction, ovvero Anna Valle e Giorgio Pasotti e sia la regista sono intenzionati a portare avanti la serie, ora non ci resta che aspettare l’ok da parte della Rai.

Ma andiamo a scoprire cosa è successo nelle ultime due puntate di Lea.

Lea un nuovo giorno: ecco cosa è successo nell’ultima puntata

In attesa di scoprire quanti ascolti ha totalizzato l’ultima puntata riassumiamo i momenti più salienti.

Il primo episodio dell’ultima puntata di Lea è stato intitolato Segreti di famiglia, purtroppo il giudice ha negato la richiesta di affidamento di di Marco e Lea. Il piccolo Kolija dovrà restare ancora senza genitori, per al coppia questo è stato un duro colpo.

Intanto in ospedale viene ricoverato un bambino di nome Tommaso, quando la madre parla con Lea confessa che il padre del ragazzino in realtà non è suo figlio. Nel frattempo Arturo incontra Anna in ospedale e gli rivela di essere incinta. A quel punto Arturo smaschera Marco che fino ad ora aveva tenuto nascosta la notizia a Lea.

Il secondo episodio è invece intitolato Segni di speranza, qui Lea è ancora arrabbiata con l’ex marito tanto da accusarlo di averla ingannata. Intanto le condizioni di Viola peggiorano e Marco vuole provare su di lei la nuova procedura sperimentale.

Kolija, inizia a camminare nuovamente grazie ad una protesi, Lea prova a mostra ai suoi genitori biologici i progressi del bambino, loro vedendo cosa ha dovuto affrontare decidono di riprenderlo con loro.

Sul gran finale Lea capisce di non amare più Marco e decide di correre da Arturo per restare insieme a lui.

Ora non ci resta che aspettare le prossime novità per capire se decideranno di fare o meno la seconda stagione. Voi cosa ne pensate?