Rosmarino: mettilo a bollire per 5 minuti fa benissimo

Rosmarino: un’erba aromatica dalle mille qualità. Scopri tutto quello che puoi ottenere mettendola a bollire. Ecco i risultati!

Il rosmarino è un’erba aromatica di cui tutti avrete sicuramente sentito parlare. È impensabile non trovarne un po’ in casa. Il suo aroma è piacevolissimo ed inconfondibile. È molto utilizzato in cucina, per aromatizzare varie pietanze, ma vi sarà capitato di trovarlo anche ad adornare balconi. La varietà impegnata è chiamata “Rosmarino Prostrato” e vanta della presenza di bellissimi fiori di color lilla.

Oggi, vogliamo concentrarci sull’uso particolare che se ne può fare attraverso la bollitura. I risultati che ne deriveranno saranno veramente ottimi! Curiosi? Vi basterà inserire un rametto di rosmarino all’interno di un pentolino con dell’acqua bollente e lasciarlo in infusione per 5 minuti. Il prodotto che ne verrà fuori si potrà impiegare in vari modi e per occasioni diverse. Ecco svelato tutto quello che potrete ottenere.

Rosmarino: i suoi usi alternativi