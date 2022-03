Love is in the air anticipazioni: Eda e Serkan sono già in crisi 

Vediamo meglio insieme che cosa succede in questo nuovo appuntamento per quanto riguarda l’amata soap opera turca.

Anche oggi, 2 marzo, abbiamo modo di assistere ad un nuovo episodio per quanto riguarda Love is in the air.

Dove la coppia protagonista, formata da Eda e Serkan p convolata da pochissimo a nozze, dopo mille peripezie.

Ma i guai non sono terminati per l’oro, anche perchè dopo che la piccola Kiraz ha scoperto la possibilità che il suo piccolo poni venisse venduto dalla nonna, è corsa tra le braccia di papà Serkan che in questo modo ha scoperto tutto.

Eda e Serkan sono in piena crisi matrimoniale

Ovvero la pesantissima crisi economica che stava iniziando ad investire la sua società ovvero la ArtLife.

In questo modo anche lui ha capito la reale situazione, ovvero che avrebbe perso la sua ricchezza nel giro di poco tempo.

Ma a farlo arrabbiare ancora di più è stato il fatto che Eda era a conoscenza di tutto ma che non gli ha detto nulla.

Anzi è come se avesse tramato alle sue spalle per trovare una soluzione senza coinvolgerlo, e questo lo sta facendo impazzire.

La bella paesaggista cerca di spiegare al marito che ha fatto tutto di nascosto per tenerlo tranquillo e non farlo preoccupare ma per il noto imprenditore una bugia equivale al tradimento.

Il loro rapporto che stava attraversando un momento magico, entra nuovamente in piena crisi dopo quanto accaduto.

Cercando di capire come può fare per trovare dei soldi, Serkan accetta la proposta che aveva ricevuto e prende il ruolo nella facoltà di Architettura, lasciando tutti senza parole.

Eda, dal canto suo, cerca di consigliare il marito, che ovviamente non vuole sentire nessuna ragione e fare tutto di testa sua.

Ma quando arriva in facoltà capisce che non aveva la minima idea di come si deve relazionare con gli studenti.

Tra moglie e marito i rapporti sono sempre tesissimi, ma durante una cena la piccola Kiraz gli fa una richiesta davvero particolare.

Ovvero chiede se possono darle un fratellino o una sorellina, lasciando completamente senza parole i due neo sposi.

Per sapere come si evolveranno le varie storie possiamo solamente attendere le prossime puntate in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.