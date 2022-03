Vediamo meglio insieme che cosa succederà nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda le storie del grande magazzino milanese di moda.

Anche oggi, 2 marzo, abbiamo modo di vedere una nuovissima e super attesa puntata per quanto riguarda Il paradiso delle Signore.

Dove mille storie si vanno ad intrecciare con quello che succede in una Italia di qualche anno addietro e ruotano attorno al grande magazzino.

Iniziamo con il dire che il povero Umberto ha dovuto obbligatoriamente accettare tutti i ricatti che ha subito da Dante e gli ha consegnato le quote del Paradiso.

Paradiso delle signore: Vittorio scopre tutto?

I due hanno siglato questo accordo senza mettere a conoscenza Vittorio, ma la giovane e bella Flora, ovviamente è preoccupata.

Infatti chiederà al Commendatore quando intende informare il Conti di quello che sta succedendo e soprattuto come si deve comportare.

La donna è preoccupata della reazione che può avere Vittorio, ma ne mentre Dante continua a mentirgli, e non vede l’ora che scopra tutto, in questo modo si è vendicato a dovere.

Per quanto riguarda invece, la povera Maria, ovviamente dopo aver scoperto che Rocco ha un’altra donna, ma soprattutto che le amiche e Agnese non le hanno detto nulla è veramente giù di morale.

Non sembra nemmeno lei, e per questo motivo decide di prendere una decisione davvero importante, che nessuno si sarebbe mai immaginato, e che cambierà il suo futuro.

Vittorio, sta organizzando, nel mentre una festa per Sandro e Tina, senza che loro sappiamo nulla perchè molto presto potrebbero tornare a Londra come una coppia.

Per quanto riguarda, invece la coppia formata da Anna e Salvo, sembrano essere in difficoltà.

Perchè Irene non vuole assolutamente venire a Milano e la donna non vuole costringere la figlia a cambiare vita.

Ma deve, giustamente, informare Salvatore, ma non sa assolutamente come comunicargli questa notizia.

Per il momento, Anna decide di non dire nulla e di vedere quello che succede, ma per quanto potrà farlo?

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su rai 1 e scoprire i vari intrecci come si svilupperanno.