Sonia Bruganelli, sapete chi è la mamma? E’ la sua fotocopia ed è bellissima, davvero incredibile la somiglianza fra le due.

Dopo tanti anni di lavoro passati quasi esclusivamente dietro le quinte, Sonia Bruganelli ha deciso di mettersi in gioco quest’anno come opinionista del Grande Fratello Vip, dove non sono mancati accesi confronti con la collega Adriana Volpe.

Con la sua forte personalità, Sonia ha lasciato il segno; ma se la Bruganelli abbiamo ormai imparato a conoscerla durante le prime serate del reality show, sapete chi è sua mamma? Sono veramente due gocce d’acqua, anche lei bellissima.

Sonia Bruganelli, sapete chi è la mamma? E’ la sua fotocopia!

Ex-attrice di fotoromanzi, la Bruganelli lavora da tantissimi anni nel mondo dello spettacolo e, col suo fascino e le sue qualità umane e intellettuali, ha saputo conquistare Paolo Bonolis, con cui è sposata ormai da quasi vent’anni.

Di recente, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha compiuto 48 anni (lo scorso 20 febbraio), come rivelato anche da lei stessa in diretta televisiva; per l’occasione, ha deciso di postare su Instagram una foto che la ritrae insieme alla sua bellissima mamma, alla quale somiglia in maniera impressionante.

La Bruganelli sul suo profilo ha pubblicato un selfie che la vede vicina alla mamma, dando un colpo d’occhio impressionante ai fan; entrambe biondissime e sorridenti, sembrano essere due vere e proprie gocce d’acqua.

La stessa Sonia, conscia di questa somiglianza, sottolinea il concetto nella didascalia, scherzando anche su cosa stesse facendo 48 anni prima la madre. “Tale madre…48 anni fa lei era molto molto impegnata 😉 “ scrive la Bruganelli nella didascalia del post.

Oggi invece la mamma festeggia la sua Sonia in un ristorante, mostrando a tutti quanti da chi abbia ripreso i lineamenti la figlia. In tanti, oltre a notare la somiglianza tra le due, non hanno perso l’occasione per fare gli auguri alla Bruganelli; “Ecco la bellezza da chi l’ha ereditata Sonia. Bellissime, siete due fotocopie!” scrive una fan con tanto di affettuose emoticon e cuoricini, mentre anche diversi colleghi hanno sfruttato il post per fare gli auguri all’opinionista.