Capelli: ecco i tagli perfetti in base alla tua età

Vediamo insieme come possiamo dare un taglio ai nostri capelli in base alla nostra età per sembrare anche più giovani!

Il taglio dei nostri capelli, come il trucco, influisce moltissimo su come appariamo agli occhi degli altri, ma ovviamente anche come ci sentiamo noi!

Però in alcuni momenti particolari della nostra vita, alcuni scelte ci possono donare meglio rispetto ad altre.

In base al taglio che scegliamo di fare possono veramente donarci una nuova luce, come il colore, e farci sentire bellissime nel giro di poco tempo.

Tagli di capelli: quali scegliere?

Potremmo portare una nuova ventata d’aria fresca se per caso abbiamo superato i quarant’anni e vogliamo sentirci sempre pronte e alla moda.

Se vogliamo un grande cambiamento possiamo osare con un taglio corto, che sono sempre un’ottima cosa se magari abbiamo poco tempo.

Sono sempre molto pratici e ti sentire sempre a posto nel giro di pochissimo tempo, e se hai anche un ciuffo scalato sulla fronte sei super alla moda.

Altrimenti puoi sempre optare per i capelli lunghi e selvaggi, in caso siano ricci, ma sempre oltre alle spalle, in modo che pesi e non si gonfi troppo.

Se invece hai i capelli lisci puoi fare una riga da un lato in modo da sembrare ancora più sbarazzini e poi li puoi acconciare come preferisci, cambiando ogni giorno.

Ti piace osare? All’ora scegli una taglio cortissimo è assolutamente super sbarazzino e ti fonerà nel giro di pochissimo un effetto molto alla moda.

Se invece sei ancora indecisa su come tagliarli, opta per un qualcosa che si fermi poco prima delle spalle, sempre con una frangetta particolare che può incorniciare il tuo bellissimo volto.

Ultimo possibilità, ma indicata quasi esclusivamente per chi ha i capelli lisci è il taglio garson, ovvero appena sotto alle vostre orecchie con una riga su di un lato o un ciuffo divertente che potete spostare in base al vostro gusto.

In questo modo sarete sia alla moda ma anche molto eleganti e sempre super ordinate, ma se il vostro capello è ricci, potete optare per una piastra oppure farvi consigliare dal vostro fidato parrucchiere che lunghezza è meglio per voi.

Ma ricordate sempre una cosa importantissima, se voi vi sentite belle con quel taglio di capelli, anche se non è all’ultima moda va bene ugualmente perchè se vi sentite bene anche gli altri vedranno la vostra bellezza.