Amici 21: Calma furioso contro Alex, ecco il motivo

Sembra che Alex e Calma non riescano proprio a coltivare un rapporto sano e privo di conflitti: i due si sono scontrati di nuovo.

Il giovane Calma, cantante della squadra di Rudy Zerbi, ha dimostrato di avere un carattere particolarmente introverso sin dai primi istanti. La prima volta che il pubblico poté conoscere il nuovo allievo, fu in occasione di una pesante discussione avuta con Alex. In sostanza, il cantante di Lorella Cuccarini aveva affermato di non apprezzare la musica della new entry. Da quel momento, sembrava che le acque si fossero calmate, nonostante i due abbiano comunque sempre mantenuto le dovute distanze. Calma infatti si è legato principalmente ad Aisha, Sissi e Dario. Gli altri allievi hanno faticato ad inserirlo nel gruppo, tanto che Calma – confidandosi con il prof – ha ammesso di sentirsi escluso dagli altri partecipanti in casetta. Insomma, l’entrata del giovane cantante è stata molto più difficile di quanto si possa immaginare. Nel daytime di ieri è scoppiata una nuova lite tra Alex e Calma. Ecco cos’è successo.

Amici 21: nuovo scontro tra Alex e Calma

Durante la puntata di domenica, Calma è arrivato ultimo in classifica e – come se non bastasse – a seguito di una bella ramanzina da parte di Rudy, ha anche sbagliato l’attacco nella canzone corale. Dopo la fine della puntata, i ragazzi sono tornati in casetta e Calma ha deciso di sfogarsi con i compagni riguardo l’accaduto. Il cantante ha ammesso di non essere stato lucido durante la corale, in quanto ancora toccato dalle parole del suo coach. A questo punto, è intervenuto Alex. Il cantante della Cuccarini ha sostenuto con fermezza il fatto che non sia giusto continuare a giustificarsi, secondo lui infatti Calma – invece che fare dell’autocritica – tende a trovare sempre delle scuse di fronte alle performance andate male. Da qui, è partito uno scontro furioso tra i due.

La discussione è finita in un nulla di fatto, i due allievi hanno continuato ad intimarsi reciprocamente di stare zitti. Ormai è evidente che tra i due non scorra buon sangue. LDA ha cercato di calmare Alex, ottenendo però scarsi risultati. Riusciranno i due a trovare una pace? Stando alle ultime puntate, ne dubitiamo fermamente.