Torta Tenerina: Buonissima e super veloce da fare!

Vediamo insieme come preparare questa delizia che vi lascerà tutti senza parole per il risultato incredibile in poco tempo.

Anche oggi vi proponiamo una nuovissima ricetta che vi farà fare una figura incredibile quando la servirete o per merenda, o come dopo cena.

Ovviamente se vi avanza mangiatela anche a colazione e così la vostra giornata partirà nel migliore dei modi, ne siamo certi.

Anche la lista degli ingredienti è assolutamente alla portata di tutti come la sua realizzazione, veramente facile.

Torta tenerina: una bontà incredibile e facilissima

Questo dolce, ovvero la torta tenerina è tipica della cittadina di Ferrara ma poi con la sua infinità bontà si è sparsa in tutto il nostro bel paese.

All’esterno forma una crosticina buonissima mentre all’interno resta veramente morbida, insomma un sogno!

Poi ovviamente ha un’enorme sapore di cioccolato e per questo vi diciamo che è buona sia per i grandi che per i piccoli.

Ma non perdiamo ulteriore tempo, ecco cosa ci occorre per prepararla per circa 8 persone:

200 grammi di cioccolato fondente al 55%

100 grammi di burro

4 uova

50 grammi di farina

150 grammi di zucchero

zucchero a velo

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria, mettendo in nostro cioccolato che avremmo spezzettato per farlo sciogliere a bagno maria, mescolando continuamente.

Solamente quando tutto sarà sciolto uniamo il burro a pezzettini, e continuiamo a mescolare.

Mi raccomando è importante aggiungere il burro quando il cioccolato è tutto sciolto altrimenti si divideranno le due parti.

Mentre attendiamo che il nostro composto si raffreddi, mettiamo gli albumi in un contenitore ed i tuorli in un’altro.

Mettiamo lo zucchero negli albumi e montiamo a neve ferma, fatto ciò mettiamo lo zucchero con i tuorli e sbattiamo velocemente in modo che tutto diventi spumoso e chiaro di colore.

Iniziamo a versare il cioccolato all’interno delle uova ma non tutto insieme, a filo, quando avremmo unito il tutto possiamo aggiungere i nostri albumi, ma non tutti insieme, sempre un po’ alla volta mescolando dall’alto verso il basso con una spatola per evitare che si smontino.

Adesso mettiamo la nostra farina e continuiamo a mescolare sempre dall’alto verso il basso fino a quando non abbiamo un composto perfettamente liscio ed amalgamato.

Prendiamo il nostro stampo, con questi ingredienti ci occorre da 24-26 cm di diametro e mettiamo in forno caldo a 180 gradi per 25 minuti.

Prima di sfornare facciamo sempre la prova dello stuzzicadente, e prima di servirla, quando sarà fredda mettiamo sopra lo zucchero a velo.

Possiamo personalizzarla, quando la serviamo, con accanto una buonissima crema al mascarpone oppure un ciuffetto di panna montata.

Se in caso vi dovesse avanzare si conserva benissimo per 3 giorni in un contenitore ben chiuso.