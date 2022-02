Soleil Sorge: ma davvero è successo? Incredibile

Soleil Sorge, ma davvero è successo? La gieffina di nuovo al centro della scena, la protagonista indiscussa è sicuramente lei.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta sicuramente dando spettacolo, anche se quest’anno Signorini sta davvero faticando per mantenere l’ordine all’interno della casa di Cinecittà.

Tra le tante personalità di quest’anno, ad emergere è stata sicuramente Soleil Sorge, protagonista indiscussa per la storia con Alex Belli e non solo; davvero è successo? Arriva l’indiscrezione sulla gieffina.

Soleil Sorge, ma davvero è successo? L’indiscrezione su di lei

Il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran ha incuriosito milioni e milioni di telespettatori (e non solo), creando davvero parecchio spettacolo; oltre alla sua ‘amicizia’ con Alex Belli, la Sorge ha fatto spesso discutere per le liti all’interno della casa, dimostrando nel bene e nel male di essere una donna dalla forte personalità, ed anche molto sensibile.

Sarebbe quindi sotto gli occhi di tutti l’apporto dato dall’ex di Uomini e Donne a quest’edizione del reality, tanto che secondo alcuni (e come riporta il sito Primoarticolo) il cachet di Soleil (che potrebbe donare comunque in beneficienza) sarebbe stato rivisto per questi ultimi mesi di reality.

La teoria emersa sul web è dunque quella che, vista la centralità della modella all’interno del programma, avrebbe ricevuto un bonus aggiuntivo (specie dopo il rientro provvisorio di Alex Belli nella casa) rispetto a quanto inizialmente pattuito a settembre.

L’aumento del cachet resta un indiscrezione al momento non confermata e potrebbe semplicemente essere una teoria, ma ciò che è certo è che Solei, grazie alla sua presenza nella casa di Cinecittà, si è fatta conoscere da milioni di persone raggiungendo una grandissima popolarità; una volta finito il reality, non sorprenderebbe nessuno vederla coinvolta in qualche progetto televisivo.

Quanto al rapporto con Alex Belli, più volte interrogata da Signorini lei ha confermato come non veda un futuro insieme per loro una volta che sarà uscita dal reality show, ma quando si parla dei due, come abbiamo visto, le sorprese possono essere dietro l’angolo. Sarà lei a vincere questa edizione del reality show di Canale 5?