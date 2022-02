Hotel Portofino: tutto sulla nuova serie con Daniele Pecci

Hotel Portofino: l’attesissima nuova serie tv, con Daniele Pecci tra i protagonisti, approda su Sky. Ecco tutte le anticipazioni!

L’attesa sta per terminare. La nuovissima serie tv “Hotel Portofino” approda su Sky. Andrà in onda questa sera, in prima serata. Tra il cast, che vanta di attori di fama internazionale, troveremo Daniele Pecci, nel ruolo del Conte Carlo Albani. I telespettatori, oltre alla fiction che lo vede protagonista trasmessa su Rai 1 “Cuori”, avranno il piacere di ritrovare l’attore anche in queste nuove vesti.

Alcune notizie arrivano direttamente da lui rispetto ad un’intervista rilasciata per il settimanale “Tele Sette”. La storia si apre con il Conte che si recherà in Liguria, con il figlio Roberto, per una vacanza. I due alloggeranno presso l’Hotel Portofino. Rispetto al personaggio che dovrà interpretare Pecci dice:

“Ha studiato a Oxford da grande amante dell’Inghilterra qual è […]. È in vacanza […], tra i pochi italiani in una residenza per inglesi”.

Hotel Portofino: tutto le anticipazioni sulla serie, parla Pecci

La trama di Hotel Portofino è intrisa d’amore. Daniele Pecci racconta che il Conte Carlo Albani si troverà a stringere un legame molto profondo con la proprietaria della residenza di nome Bella. Ad ostacolare il loro rapporto vi metterà lo zampino un gerarca fascista, che ricatterà la donna. Particolare sarà anche il rapporto tra il Conte e suo figlio. Roberto non è affatto interessato, a differenza del padre, al mondo inglese. I telespettatori ne vedranno delle belle perchè padre e figlio saranno rivali in amore. Pecci continua il suo racconto anticipando che:

“Carlo non è ricambiato da una donna che invece ha un debole per Roberto”.

Daniele, in linea generale, sta passando un periodo molto proficuo a livello lavorativo. L’attore ha annunciato l’inizio delle riprese di “Cuori 2”, previste per l’estate del 2022. Durante l’intervista fa uno spoiler. Ecco cosa dice:

“Anche Hotel Portofino avrà un seguito”.