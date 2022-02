Il cantante di Latina e il marito sono diventati genitori di due bellissimi bimbi: una maschietto e una femmina. Nessuna dichiarazione sulle mamme.

Nonostante sia da sempre uno dei volti noti più riservati, questa volta Tiziano Ferro non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia: il cantante di Latina è diventato papà. Lui e il compagno Victor Allen sono diventati genitori di due splendidi bambini: Margherita e Andreas di, rispettivamente, 9 e 4 mesi. Per rendere nota la notizia il cantautore ha pubblicato su Instagram una foto di tutta la famiglia abbracciata. “Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo». Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata, ma anche la nostra“, ha scritto Tiziano Ferro aggiungendo pochi altri dettagli.

Il cantante, dunque, segue una strada già aperta tempo fa da altri personaggi del mondo dello spettacolo come il suo collega Ricky Martin, padre di due gemelle. Ma anche in Politica non sono mancati casi analoghi: da Nichi Vendola a Sergio Lo Giudice, entrambi, iniseme ai loro compagni, sono diventati padri. Tiziano Ferro e il compagno non vogliono rilasciare troppe dichiarazioni sulla provenienza dei loro due figli né sulle rispettive madri. Non è nemmeno stato specificato se i due bambini sono stati adottati o sono venuti al mondo tramite gestazione per terzi. Il cantante ha infatti puntualizzato che saranno margherita e Andreas stessi, da adulti, se lo vorranno, a rendere pubblica la loro storia: “Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” e soprattutto “se” condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile». Ferro e il compagno vivono, soprattutto, a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America dove si sono sposati nel 2019. La coppia si è unita, in seguito, anche a Sabaudia con una seconda cerimonia. Ora il coronamento di questo grande amore con la nascita dei due bambini. Il cantante, negli scorsi mesi, si era dichiarato molto deluso per l’affossamento definitivo del Ddl Zan in Senato. Lui e molti altri quella legge contro l’omotransfobia la aspettavano da anni e ancora continuano a sperarci. Ferro non ha mai nascosto di essere stato oggetto di umiliazioni e derisioni per anni proprio a causa del suo orientamento sessuale.