Luca Argentero: bellissimo, ma ha un difetto. Ecco quale

Luca Argentero è un attore bellissimo, ma ha un difetto. Lui stesso lo aveva mostrato, tempo fa, in una foto. Eccola qui!

Luca Argentero è un celebre attore italiano. Ha riscosso e continua a riscuotere un grande successo nella fiction sulla Rai “Doc – Nelle tue mani”, che lo vede al centro delle scene. La sua carriera è decollata dopo la partecipazione alla terza edizione del Grade Fratello. All’epoca si era aggiudicato il terzo posto. Durante la sua permanenza nella casa, l’ex gieffino aveva avuto una storia con una delle concorrenti, Marianella.

Argeneto, tempo addietro, aveva raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita. Ospite della trasmissione “I Lunatici” aveva raccontato di sognare un futuro nel mondo dello sport definendosi un appassionato alpinista e sciatore. Rivelò, inoltre, che il calcio ed il tennis non hanno mai fatto per lui. Rispetto al mondo dello spettacolo, non ebbe alcun tipo di problema nel dichiarare che l’aspetto fisico e la bellezza sono stati complici della sua brillante carriera d’attore. É proprio sul suo aspetto che vogliamo fare un focus.

Luca Argentero: ecco il suo difetto fisico

Ovviamente, come a tanti altri suoi colleghi e colleghe, gli capita di ricevere richieste alquanto strane e particolari, specialmente sui social. Tra le tante ce né stata una, tempo fa, che aveva fatto rimanere di stucco tutti i suoi fan! Una persona l’aveva supplicato di postare, sul suo profilo Instagram, alcune foto dei suoi piedi.

Il tanto atteso post arrivò nel 2015. Era impossibile che passasse inosservato. Argentero rese pubblico un primo piano dei suoi piedi. Non sono di certo mancate le reazioni ed i commenti dei follower. Per alcuni potrebbero rappresentare il suo unico piccolo “punto debole”.

In alcuni commenti si leggeva: “A me piace ancora di più perché finalmente ha un difetto” – altri scrissero – “Rimettiamo le scarpe, dai”. Ebbene, questo tipo di richieste, a quanto pare, non arrivano solo alle donne. L’esperienza dell’attore insegna che accade, indifferentemente, anche agli uomini!