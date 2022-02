Bottiglie dell’acqua fuori dalla porta, sai perché si fa? Ecco il motivo

È un’usanza diffusa in gran parte dei paesi e città italiane. Ecco perché si mettono le bottiglie d’acqua fuori dalla porta

Non è raro passeggiare per strada, in particolar modo tra le stradine dei centri storici di molti paesini, e imbattersi in una curiosa e simpatica costante: le bottiglie d’acqua fuori dalla porta. Sicuramente ti sarà capitato almeno una volta di vederle e chiederti perché sono lì, senza però trovare risposta.

Spesso, infatti, non ci facciamo caso, ma se dedichiamo un po’ di attenzione durante le nostre passeggiate, potremo sicuramente notare questa curiosa abitudine, diffusa praticamente in ogni città italiana. Ma perché si mettono le bottiglie d’acqua fuori dalla porta? Ecco svelato il motivo.

Perché si mettono le bottiglie d’acqua fuori dalla porta? Ecco il motivo

Vi siete mai chiesti perché, in molte città italiane, c’è la diffusa abitudine di mettere alcune bottiglie d’acqua fuori dalla porta? Se non lo avete mai fatto, provate a dare una risposta prima di continuare nella lettura di questo articolo, perché nelle prossime righe vi sveleremo il vero motivo.

Si tratta di un’abitudine diffusa in larga parte del nostro Paese. Basta fare un po’ di attenzione e sarà molto semplice notare la presenza di bottiglie d’acqua fuori dalla porta. Sembra che questa usanza sia diventata molto diffusa negli ultimi anni, ma perché?

Possiamo trovarle all’esterno di porte di ingresso delle case, davanti alle serrande di garage e, a volte, anche sui marciapiedi, nell’angolo tra due strade. Ma qual è la ragione di questo comportamento? A quanto pare il motivo sembra essere legato alla presenza di animali randagi.

Il motivo per cui sempre più persone mettono le bottiglie d’acqua fuori dalla porta è legato, dunque, alla presenza di animali randagi, come cani e gatti, che spesso tendono a sporcare le strade con la pipì. Ma perché proprio le bottiglie piene di acqua?

Sembra che il motivo sia legato al fatto che questi animali, guardando la loro immagine riflessa sulla bottiglia piena d’acqua, si spaventino o in qualche modo decidano di tenersi lontano dai pressi della bottiglia. Un vero e proprio escamotage che impedirebbe a questi animali di fare i loro bisogni nei pressi delle case delle persone.

Tuttavia, l’efficacia di questo metodo non è ancora stata provata del tutto e, nella maggior parte dei casi, il motivo di quest’abitudine è mossa più da dicerie e leggende che da evidente efficacia. Inoltre, un altro motivo è quello di permettere ai padroni dei cani di “lavare” con acqua la porzione di strada o marciapiede sporcata dall’animale con la sua urina.