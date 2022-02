Il paradiso delle Signore: Umberto non ha più scampo

Vediamo insieme che cosa ci attende per questa nuovissima e super interessante puntata della nostra soap opera.

Anche oggi, 28 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Ovvero le varie storie che ruotano attorno al grande magazzino di moda milanese, che include anche dei cambi importanti nella nostra storia.

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo a vedere meglio cosa ci attende per oggi.

Umberto è in trappola

Iniziamo con il dire che Ezio ha detto finalmente tutta la verità a Gloria, ovvero che la lettera l’ha scritta Gemma.

La donna è molto colpita e cerca di capire come si dovrà relazionare da adesso in poi con la Zanatta.

Gloria è pronta a dire tutta la verità a Stefania ma Ezio non è assolutamente d’accordo con questa idea.

Anche per un’altra storia, ovvero per Agnese, Maria ancora non deve sapere che Rocco ha trovato un’altra fidanzata lontano da lei.

Ma le sue amiche tra le Veneri, vorrebbero dire tutta la verità alla giovane, ma per Agnese non è ancora il momento giusto.

Passiamo a Dante che sta ricattando Umberto, perchè ha la lettera che mette nei guai Adelaide.

Il suo obiettivo principale, da quando è tornato dall’America, è avere il controllo del Paradiso e sembra proprio che ci stia riuscendo.

Umberto, per salvare la sua amata cognata, è costretto a cedere le sue quote del Paradiso all’uomo.

Dante, in cambio si impegna a non dire nulla della lettera ed in questo modo salva la Contessa dal carcere.

Nel mentre, Dante ha passato insieme la notte con la bella Beatrice, l’uomo vuole anche raggirare la vedova Conti, oltre che ha mettere le mani sul Paradiso.

In un primo momento voleva solamente la sua fiducia, ma con i suoi modi di fare è riuscito a catturare anche il suo cuore.

Vittorio cerca di trovare il modo di fermare il Romagnoli, e cerca anche di mettere sull’attenti la cognata, ma non è assolutamente facile rimanere tranquilli.

Al momento l’unica coppia che sembra felice, dove è tornato a splendere il sole dopo tempo è quella formata da Sandro e Tina.

Non ci resta che continuare a seguire le puntate per vedere cosa succederà ancora all’interno del nostro Paradiso, in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.