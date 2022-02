Love is in the air anticipazioni: Ayfer sta male

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la puntata di oggi della tanto attesa soap opera turca.

Anche oggi, 28 febbraio, abbiamo modo di assistere alle nuove avventure che accadono all’interno di Love is in the air.

E come sempre non mancano mai i mille colpi di scena, ma andiamo a vedere subito cosa ci attende, per quanto riguarda la famiglia del noto imprenditore della ArtLife.

Iniziamo con il dire che la crisi economica o meglio un affare non andato bene sta mandando in bancarotta la famiglia di Serkan.

Ayfer si sente male

Le carte di credito hanno iniziato a non funzionare ed il bel imprenditore turco ancora non è a conoscenza di quello che sta realmente accadendo.

La neo sposa Eda è stata convinta a non rivelare assolutamente nulla al marito, perchè trovavano il modo di sistemare tutto.

Aydan è entrata in crisi perchè non sa cosa fare, ma fortunatamente arriva in suo aiuto l’amica di sempre Ayfer.

La donna, infatti regala tutto l’oro che possiede all’amica in modo che lo possa vendere insieme ai cavalli e agli altri averi per sistemare le loro finanze.

La mamma di Serkan, non sta affatto bene, perchè ha sempre vissuto in modo benestante e non riesce a capire come potrà vivere senza.

Ma l’amica cerca di farle capire, facendo una lezione di economia domestica come può fare in modo molto facile e semplice.

Ma succede qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, ovvero la piccola Kiraz ascolta non volendo un discorso tra Ayfer e Aydan e si spaventa.

Corre per questo motivo dal papà e con in mano il suo salvadanaio, in lacrime, gli chiede di aprire quello ma di non vedere il suo adorato pony.

Serkan, ovviamente rimarrà senza parole, e e cercherà di tranquillizzare la piccola che nel giro di pochissimo tempo ha ritrovato una famiglia e non vuole che niente e nessuno la turbi.

Per capire come andranno le vicissitudini della famiglia dell’imprenditore turco della ArtLife, dobbiamo attendere le prossime puntate.

L’appuntamento quindi è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5 e siamo sicuri che ne vedremo ancora delle belle!