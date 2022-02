Grey’s Anatomy: Jackson ritorna? Ecco le sue parole

Grey’s Anatomy: Jesse Williams torna a vestire i panni Jackson Avery nello show di Shonda Rhymes? Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Circa un anno fa, dava l’addio uno dei personaggi più amati di Grey’s Anatomy, Jackson Avery, interpretato da Jesse Williams.

L’ultimo episodio lo vedeva avvicinarsi ancora una volta a April Kepner, interpretata da Sara Drew. Infatti, il dottor Avery aveva deciso di andare a Boston per gestire la fondazione Catherine Fox. I fan dello show, sperano che creino una serie inerenti proprio a questi due personaggi che sono rimasti nel cuore.

Ma non è escluso che Jesse Williams torni a Grey’s Anatomy a vestire i panni del chirurgo plastico Jackson Avery. Ed è lo stesso attore a dirlo in una recente intervista: a ETOnline, infatti, ha dichiarato “”è una cosa che prenderei in considerazione. Questa serie tv esiste ancora nel mondo dello spettacolo, quindi sì, è senza dubbio una possibilità”.

Jesse Williams potrebbe tornare in Grey’s Anatomy

Il rinnovo per la 19° stagione ed anche il fatto che Williams abbia lasciato tutto il cast in buoni rapporti, ci sono buone ragioni di pensare ad un suo futuro ritorno. L’attore sarebbe felice di tornare sul set di Grey’s Anatomy, dato che deve dire grazie per la sua popolarità proprio allo show di Shonda Rhymes.

E non sarebbe neanche il primo a tornare dopo l’uscita di un personaggio: molti sono tornati già nella 17°, quando la dottoressa Grey era in coma a causa del Covid. Sono tornati tra l’altro suo marito, Derek Shepherd, sua sorella, Lexie Grey e Mark Sloan, personaggi che sono rimasti nel cuore dei suoi fan.

Intanto, giovedì prossimo andrà in onda una nuova puntata dello show, dove molto probabilmente decreterà l’uscita di uno dei personaggi di Grey’s Anatomy. Stiamo parlando del dottor chirurgo pediatrico Cormac Hayes.

Infatti, il dottore ha dato le sue dimissioni al capo di chirurgia del Grey- Sloan Memorial, Miranda Bailey. Ma non sappiamo ancora se le accetterà ancora.

In Italia le nuove puntate della serie andranno in onda a partire da fine marzo, con la puntata 14*9. Per chi segue la programmazione americana, questo giovedì, invece, andrà in onda un nuovo episodio di Grey’s Anatomy.