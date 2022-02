Torta proteica: non fa ingrassare ma è super buona

Vediamo insieme una buonissima ricetta che vi farà leccare i baffi ma che non vi farà ingrassare perchè proteica!

Se stiamo cercando di perdere del peso, o comunque di rimanere in forma, le torte sono qualcosa che evitiamo sempre.

Ma in questo caso, vi vogliamo stupire e vi proponiamo una incredibile e buonissima torta proteica dove nessuno immaginerà che non fa ingrassare.

Noi ovviamente l’abbiamo preparata e vi diciamo che vi lascerà senza parole e vi leccherete i baffi dalla bontà, ma non esagerate con il quantitativo!

Torta proteica: una bomba per il palato!

Anche chi non è molto pratico in cucina la può preparare perchè è veramente semplice, ed il suo costo è alla portati di tutti.

Ma ecco che arriviamo con la ricetta, o meglio con gli ingredienti che si servono:

60 gr di proteine del siero del latte

30 gr di cacao amaro

50 gr di latte in polvere

140 gr di farina d’avena

250 gr d’albume

160 gr di yogurt magro

vanillina

10 gr di lievito per dolci

150 ml d’acqua

sale qb

per la farcitura ci occorrono:50 grammi di ricotta, un etto di burro d’arachidi e 3 cucchiai di latte

Queste dosi che vi abbiamo appena indicato sono per una torta che va bene per circa 8 persone di conseguenza regolate poi gli ingredienti.

Ma iniziamo adesso con la preparazione vera e propria, e mischiamo insieme in un contenitore come prima cosa tutti quelli secchi, ovvero: farina d’avena, cacao, latte in polvere, proteine, vanillina, lievito e sale.

In un’altro contenitore mettiamo acqua e yogurt, e mischiamo, successivamente lo uniamo con l’altro contenitore.

Prendiamo un’altro contenitore e montiamo i nostri albumi a neve ferma, una volta che è avvenuta la magia in cucina, uniamo anche l’oro continuando a mescolare delicatamente con una spatola dal basso verso l’altro.

Adesso prendiamo una teglia che abbiamo rivestito con la carta da forno e la mettiamo in forno già caldo a 160 gradi per circa 30 minuti.

Come sempre prima di sfornarla facciamo la prova dello stuzzicadente, se è umida lasciamola ancora un po’ altrimenti sforniamola.

Prepariamo la crema per farcire questa bontà dove mettiamo il burro d’arachide, la ricotta ed il latte.

Una volta che la torta è fredda ovviamente la dividiamo in due e mettiamo questa bontà al suo interno.

E’ una vera delizia per il palato ed anche la vostra bilancia vi ringrazierà, ma come sempre non esageriamo con il quantitativo!

In caso strano dovesse avanzare per qualsiasi motivo potete conservarla ben chiusa per alcuni giorni, a noi non è servito, potete sostituire il burro d’arachide anche con il burro di anacardi o di mandorle.

Fonte: proiezionidiborsa