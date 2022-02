Cucina: scorse d’arancia candita, veloci e super economiche

Vediamo insieme una ricetta velocissima che si prepara praticamente con lo scarto delle nostre arance che abbiamo usato per altro.

In cucina ci sono tantissime ricette che si possono fare con gli avanzi di altre, come in questo caso.

Oggi infatti vi proponiamo delle buonissime scorsette d’arancia, o se vogliamo anche di limone, in base al nostro gusto che possiamo anche ricoprire con dell’ottimo cioccolato fondente.

La ricetta è davvero super veloce ma il suo gusto è incredibile e poi possiamo mangiarne una senza troppi sensi di colpa, magari accompagnata da un caffè oppure mentre vediamo la sera la televisione, l’importante come sempre è non esagerare.

Scorsette d’arancia con il cioccolato: una bomba

Ma non perdiamoci in troppe chiacchiere e vediamo che cosa ci occorre per preparare questa buonissima ricetta:

Arance non trattate 800 grammi

zucchero 650 grammi

acqua per lo sciroppo 800 ml

cioccolato a piacere

Iniziamo con la preparazione vera e propria che è davvero semplicissima, dobbiamo infatti sbucciare le nostre arance ma facendo attenzione a non prendere la parte bianca perchè risulta poi amara nel palato.

Tagliamo adesso a striscioline le nostre bucce e mettiamole in una pentola con dell’acqua fredda e facciamole bollire.

Una volta finito questo passaggio ovviamente le scoliamo e le mettiamo in un contenitore con acqua e ghiaccio, in questo modo non perdono nemmeno il loro bellissimo colore arancione.

Questo passaggio può essere un po’ noioso perchè lo dobbiamo ripetere per altre due volte, ed una volta effettuata l’ultimo mettiamo le nostre scorsette di arancia su di un vassoio con del telo pulito ad asciugare.

Adesso passiamo al prossimo procedimento, ovvero mettiamo acqua e zucchero in un pentolino e portiamo a bollore, continuiamo a mescolare fino a quando non si forma uno sciroppo.

Immergiamo adesso le nostre scorsette ed abbassiamo la fiamma al minimo devono andare per circa 30 minuiti, perchè tutto l’acqua deve evaporare.

Passato questo tempo scoliamole e lasciamole indurire o in una pirofilo o sempre su di un vassoio.

Possiamo servirle con solamente dello zucchero a velo sopra, ma noi consigliamo di far sciogliere a bagno maria del cioccolato e di immergerle o per metà oppure interamente.

In questo caso, una volta fatto questo passaggio dobbiamo appoggiarle su di un piano rivestito con carta forno per far indurire il cioccolato.

Sono assolutamente una bomba per il palato e l’unica cosa a cui fare attenzione è non finirle tutte!

Se stranamente vi avanzano mettetele in un contenitore ben chiuso, ma è veramente difficile che accada!