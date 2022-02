Microonde: non sai come togliere gli odori sgradevoli da questo elettrodomestico? Ecco tutti i trucchi geniali. Vedrai che meraviglia!

Il microonde è un elettrodomestico molto utilizzato in cucina. Sono veramente poche le persone che riescono a farne a meno. È comodo ad esempio per risalare il latte la mattina oppure quando si lavora in uffici e nella pausa pranzo, piuttosto che andare fuori al ristorante o alla mensa, si preferisce mangiare del buon cibo portato da casa. In un baleno scalda moltissime pietanze!

Anche se non riesci a farne a meno, andrebbe pulito dopo ogni utilizzo, in modo da eliminare tutto lo sporco accumulato e gli odori del cibo cucinato soprattuto se si tratta del pesce, della carne o delle verdure. Oltre al problema dei cattivi odori, lo sporco arrugginisce l’elettrodomestico e altera la sua funzione. Per tutti questi motivi abbiamo pensato di rivelarvi alcuni rimedi naturali per eliminare i cattivi odori. Scopriamoli insieme.

Microonde: trucchi geniali per eliminare i cattivi odori