Matilde Brandi: ecco la sua bellissima casa al centro di Roma

Matilde Brandi: ecco dove vive! La sua favolosa casa si trova nel cuore del centro di Roma. Il pezzo forte? Il terrazzo. È stupendo!

Matilde Brandi. Qualcuno l’avrà sicuramente sentita nominare. Il suo nome suonerà familiare a moltissimi telespettatori del Gf. La Brandi, infatti, è stata una concorrete della quinta edizione del Gf Vip. Eliminata dal pubblico nel giro di pochissimo, la presenza della ex gieffina, in studio, si è sempre avvertita direttamente.

La showgirl, ospite a “Verissimo” ha rivelato alla Toffanin di essersi lasciata con il compagno. Le incomprensioni ed i problemi di coppia non li aveva mai nascosti neanche all’intento della casa del Gf. Ora, la rottura sembrerebbe certa ed il padre delle sue due figlie si starebbe frequentando con un’altra donna. La Brandi è una donna molto attiva sui social e rispetto a tanti altri vip non evita di pubblicare scatti legati anche alla sfera privata, tra le mura di casa.

Matilde Brandi: ecco la sua bellissima casa romana

La Brandi lavora, sia come ballerina che come pittrice, e vive nel cuore della città di Roma con le figlie. Ha un bellissimo appartamento, come si può ammirare dalle foto che rende note sul suo profilo social di Instagram tramite storie e post. Proprio all’interno della sua abitazione non mancano alcuni quadri realizzati da lei stessa ed ispirati al noto artista Jackson Pollock, famoso per la tecnica dell’“action painting”.

L’arredamento classico ed elegante si sposa bene con i quadri e crea un contrasto interessante. I colori chiari sono quelli predominanti, come si può notare dalla zona living. Oltre ad alcuni dipinti, il contrasto è dato anche dal divano e dalle poltrone verdi. Anche il parquet ha i toni chiari ed i tappeti trionfano sul pavimento.

I mobili sono di colore bianco. In alcuni scatti, relativi al piano superiore della casa, i colori richiamano a quelli del piano di sotto. Nella casa si respira uno stile ricercato. Tra gli oggetti presenti, spiccano alcuni pezzi unici come vasi sui toni del rosso, verde e nero o specchi vintage sui toni dell’argento e dell’oro. Il vero pezzo forte dell’appartamento è l’ampio terrazzo pieno di verde e mostrato dalla showgirl, in alcune foto. La vista da lassù sarà fantastica!