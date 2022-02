Gomma da masticare sotto le scarpe, ecco il trucco per rimuoverla del tutto e risolvere il fastidioso problema: le indicazioni.

Camminando per la strada, le nostre scarpe ovviamente si riempiono di sporcizia, e quindi sarebbe buona norma toglierle poco prima di entrare nell’appartamento, per mantenere il pavimento pulito.

Quanto alle calzature, può capitare che spesso debbano fronteggiare un fastidioso problema: le gomme da masticare. Difficilissime da evitare se si trovano sui marciapiedi, i comuni chewing gum possono attaccarsi sotto la suola diventando davvero molto difficili da rimuovere; come fare per rimuovere una gomma se inavvertitamente la si calpesta?

Gomma da masticare sotto le scarpe, ecco il trucco per rimuoverla

La prima arma di cui ci si deve dotare nel caso di un inconveniente come questo è, ovviamente, la pazienza; con calma e con il giusto metodo, il chewing gum potrà essere rimosso.

Ma come fare, tecnicamente, per rimuovere del tutto la gomma da masticare? Si possono utilizzare diverse tecniche, che forse ci sembreranno strane ma risultano essere davvero efficaci.

La prima è quella di mettere un cubetto di ghiaccio sopra alla gomma; la bassa temperatura farà si che inizi a staccarsi e, da quel momento, si può iniziare a rimuoverlo con qualcosa che raschi, come ad esempio un coltello.

Oltre al freddo, si può utilizzare anche il calore; anche riscaldata con l’aria del phon la gomma inizierà a staccarsi e, a quel punto, si può procedere sempre con la rimozione.

Altri metodi vedono coinvolti l’olio, il sapone e la sabbia; in tutti i casi va applicata la giusta quantità (qualche goccia nel caso dell’olio) per permettere alla gomma di staccarsi dalla suola ed essere facilmente raschiata via.

Se vi trovate direttamente fuori casa e volete risolvere il problema prima di rientrare nell’appartamento, allora non vi resta che il vecchio e classico metodo: strofinare energicamente la scarpa sul marciapiede.

Il metodo è sicuramente più immediato e impulsivo, ma non per questo meno efficace; l’asfalto ci aiuta a rimuovere il chewing gum e, anche se il risultato potrebbe non essere del tutto perfetto, il metodo rimane valido.