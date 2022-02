Una bomba, Miriam Leone lascia tutti senza parole: l’attrice siciliana continua a condividere scatti dalla sua vacanza da sogno.

Miriam Leone è ogni giorno sempre più amata dal pubblico, che continua a considerarla una delle attrici non soltanto più talentuose, ma anche più affascinanti, dell’attuale panorama italiano.

Ex-Miss Italia classe ’85, la 36enne di Catania in questi ultimi anni ha avuto una grande ascesa a livello lavorativo, tanto da prendere parte ad importanti pellicole con performance apprezzatissime.

In questo periodo sembra essersi presa una pausa, ma in vacanza si mostra bella, elegante e affascinante come sempre; nel nuovo scatto è una bomba e lascia tutti senza parole.

Una bomba, Miriam Leone lascia tutti senza parole: la nuova foto

Molto attiva e seguitissima sui social, l’attrice condivide continuamente post che la ritraggono nella vita di tutti i giorni, oppure protagonista di qualche campagna promozionale o shooting da modella; in qualsiasi modo si mostri, riesce sempre ad incantare tutti.

Questa volta, direttamente dalle Maldive (dove sta passando una romantica luna di miele col marito) la Leone ha deciso di mostrarsi sorridente in bikini; coi capelli bagnati e completamente al naturale, l’attrice sfoggia la sua silhouette da sogno con un bikini che l’enfatizza al massimo.

Diversi gli hashtag inseriti nella didascalia da Miriam, da ‘gratitude’ a ‘joy’ passando per il suo ormai celebre ‘accussì’, simbolo di tutta la sua essenza siciliana e spontanea che i fan amano sempre di più.

Tantissimi i mi piace al post, coi fan sempre senza parole davanti ai post della Leone; senza parole sembra essere rimasta anche Laura Chiatti, che commenta con l’emoticon delle mani alzate, quasi a volersi ‘arrendere’ davanti alla spontaneità, l’eleganza e il fascino della Leone.

“Ti vuoi risposare con me?” scrive invece un fan, con tanto di emoticon con la lacrima che scende sul viso; la richiesta pare piuttosto irrealizzabile, ma di sicuro il fan non si tirerebbe indietro.

“Quel maledetto sorriso…” scrive invece un altro fan incantato, ad enfatizzare il fascino a 360° gradi di Miriam, che con ogni parte del suo corpo e della sua personalità riesce a conquistare sempre veramente tutti.