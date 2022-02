Smartphone: le brutte abitudini che lo fanno rovinare prima

I cellulari smartphone di ultima generazione sono decisamente più delicati rispetto a quelli usati in passato: ecco le brutte abitudini che lo rovinano.

Ammettiamolo: gli smartphone di ultima generazione sono bellissimi, ma durano molto meno rispetto ai classici Nokia degli anni 2000. Purtroppo per noi, i cellulari attualmente vengono realizzati con una serie di gadget innovativi, i quali però rendono il nostro strumento quotidiano molto più difficile da gestire. Bisogna quindi seguire qualche accortezza in più per evitare di acquistare uno smartphone ogni due anni (anche perché ormai, un telefono efficace costa minimo 400 euro). Vediamo quindi gli errori comportamentali da evitare assolutamente.

Smartphone: brutte abitudini che lo danneggiano

Prima di tutto, uno dei fattori da tenere in considerazione è quello relativo agli sbalzi di temperatura. Posizionare il telefono a contatto diretto con i raggi solari, oppure in prossimità di un luogo particolarmente freddo, potrebbe danneggiare i cristalli liquidi e la batteria dello smartphone. Per questo motivo, bisogna fare attenzione a questo piccolo dettaglio e – ove non ne avete possibilità – per proteggere il telefono da sbalzi evidenti, potete acquistare un porta telefono specifico.

Sempre in riferimento alla batteria, anche comprendere il momento esatto in cui va caricato rappresenta un passaggio importante per il mantenimento dello smartphone. Prima di tutto, bisogna evitare di portarlo a limite della carica (intendiamo lo spegnimento per intenderci). Sarebbe meglio attaccarlo alla presa quando la batteria scende del 15%. Inoltre, è necessario staccarlo appena questa ha raggiunto il 100%. Anche il sovraccaricare il telefono infatti, potrebbe portare ad un danneggiamento interno.

Infine, se vi infastidiscono gli sguardi indiscreti di chi va a curiosare sul vostro screen, sarebbe meglio evitare di girare lo smartphone a faccia in giù. Questo passaggio – apparentemente innocuo – espone lo schermo al rischio di graffi e danneggiamento dei pixel. Se proprio non riuscite a farne a meno, consigliamo di acquistare un copri schermo in vetro, acquistabile anche su Amazon.