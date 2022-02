Charlene Di Monaco: intervento inatteso, ecco cosa sta succedendo

Cerchiamo di capire insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda la bellissima Charlene di Monaco in questi ultimi giorni.

Come abbiamo visto nei mesi precedenti la principessa Charlene ha dovuto affrontando alcuni problemi di salute.

Ha passato un lungo periodo in Africa fino a rientrare al Principato di Monaco, ma successivamente è stata ricoverata in una clinica.

E’ da tantissimo tempo che la Principessa non parla direttamente lei e non rilascia dichiarazioni in merito alla sua situazione.

Charlene di Monaco: le sue parole!

Tutte le volte, infatti, è stato sempre il marito il Principe Alberto di Monaco a riferire che cosa stesse succedendo.

Ma nelle ultime ore ha deciso di parlare direttamente lei dalla clinica dove si trova ed ha fatto un discorso mirato per ringraziare gli autori di Blitz, ovvero un manga giapponese che l’ha vista come protagonista.

Non ha parlato del marito Alberto, e si vocifera, come possiamo anche leggere dalle pagine di Gossietv che probabilmente verrà messa la parola fine alla loro relazione una volta che sarà terminata la sua permanenza nella clinica, ma al momento non ci sono conferme.

Ricordiamo che tutti i problemi di salute di Charlene sono iniziati a maggio del 2021 quando in Africa è stata colpita da una infezione a gola, naso e orecchie.

Dopo varie mesi è tornata a Monaco per essere poi trasferita in questa clinica, dove Alberto Di Monaco, di recente aveva dichiarato che le sue condizioni stavano migliorando

Il Principe di Monaco ha parlato molto spesso che tra di loro c’è amore smentendo le insistenti voci che circolano.

Ma ecco cosa ha detto di preciso Charlene, tramite il suo editore, quanto riportato da Closer: