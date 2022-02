Alimentazione: queste 5 abitudini sono meglio di qualsiasi dieta

Il regime alimentare non comprende solo il tipo di cibo, ma anche la modalità con cui si affrontano i pasti. Ecco 5 abitudini necessarie.

Ci capita spesso di associare la dieta ad una semplice selezione dei cibi che consumiamo, in realtà la questione è un po’ più delicata. Il regime alimentare va associato ad un movimento quotidiano del corpo e – come se non bastasse – l’efficacia della dieta dipende anche dalla modalità con cui prepariamo i pasti, non solo dal suo contenuto. Ad esempio, se ci prepariamo un’insalata triste e priva di sostanze nutritive, sicuramente il senso di sazietà durerà poco più di un’ora, portandoci alla temibile fame nervosa. Per questo motivo, se vi trovate nella fase di costruzione di un personale regime alimentare, sarebbe meglio seguire 5 accortezze fondamentali.

Alimentazione: 5 abitudini necessarie

Bevi acqua : sicuramente ve l’avranno ripetuto fino al limite di sopportazione, ma anche noi vogliamo sottolineare quest’abitudine fondamentale . Un essere umano medio che conduce uno stile di vita semi-sedentario dovrebbe assumere almeno 1,5/2l di acqua al giorno . Questa pratica – a lungo andare – ci aiuterà a controllare la fame, ma anche a depurare l’organismo, combattendo la ritenzione idrica e la sensazione di gonfiore dell’addome.

: sicuramente ve l’avranno ripetuto fino al limite di sopportazione, ma anche noi vogliamo . Un essere umano medio che conduce uno stile di vita semi-sedentario dovrebbe assumere almeno . Questa pratica – a lungo andare – ci aiuterà a controllare la fame, ma anche a depurare l’organismo, combattendo la e la sensazione di gonfiore dell’addome. Prepara da solo il tuo cibo: mangiare cibi precotti, oppure alimenti eccessivamente semplici nella realizzazione, porterà – in sostanza – a provare poca soddisfazione nel momento del pasto. Mangiare un piatto di pasta realizzato con le nostre mani, ci fornirà un’abitudine perfetta per contrastare la fame nervosa, in quanto apprezzeremo effettivamente ciò che stiamo consumando. Bisogna saziare la mente, prima del corpo.