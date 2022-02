Miriam Leone: la foto al mare è troppo!

Miriam Leone una dea in acqua, tutti rimangono senza parole: l’attrice mozzafiato splendida come non mai incanta tutti.

Il 2021 è stato veramente un anno fantastico per la bella e talentuosa attrice catanese, che non soltanto si è sposata ma ha anche ottenuto sempre più popolarità e complimenti per le sue performance sul grande schermo.

Recentemente, l’abbiamo vista nei panni della femme fatale Eva Kant nel film dei Manetti Bros. su Diabolik; in questo 2022, la Leone ha deciso di concedersi un po’ di relax, restando comunque attivissima sui social e lasciando tutti senza parole per la sua sensualità.

Miriam Leone una dea in acqua, tutti rimangono senza parole: l’attrice così in vacanza

Forse per i vari impegni lavorativi, Miriam non si è goduta pienamente in maniera ‘tradizionale’ il periodo successivo alle nozze; l’attrice ha però deciso di rimediare e si è concessa una vacanza da sogno con suo marito, direttamente sotto il sole delle Maldive.

Dalla fantastica location, la Leone ha condiviso tantissimi contenuti coi suoi follower, fra cene romantiche col suo amore e bagni nel mozzafiato Oceano Indiano; la location da sogno non ha fatto altro che enfatizzare tutta la sua bellezza, con l’attrice che si è mostrata in acqua come una dea.

Nel nuovo post condiviso infatti, vediamo l’attrice giocare con l’acqua attraverso la sua lunga chioma (che sta tornando rossa) in topless; dalla foto, la Leone emerge come una vera sirenetta con la sua consueta eleganza, offrendo una visione da lasciare tutti a bocca aperta.

“Pics by my hubby” scrive l’attrice nella didascalia, complimentandosi in maniera affettuosa per le doti fotografie del suo novello sposo; inutile dire come il post sia stato riempito di like da tantissimi fan, che amano Miriam per la sua classe, per la sua bellezza, per la sua simpatia e umanità e per il suo talento.

Tantissimi anche i commenti, praticamente tutti di complimenti verso la Leone; “la bellezza” scrive Laura Chiatti, un’altra attrice amatissima dal pubblico, mentre i fan estasiati non fanno altro che sottolineare l’eleganza e la sensualità della Leone, arrivando anche a fare dichiarazioni d’amore.