Addominali, come tonificarli veramente in casa con qualche esercizio di base: alcune attività per rinforzare quelli bassi.

L’attività fisica è molto importante sia per una questione di salute sia per un benessere mentale; muoversi e fare esercizi, nel modo in cui è più indicato per la nostra situazione, ci fa stare bene sia a livello fisico che mentale.

Ma come fare per allenare gli addominali bassi con qualche esercizio a casa? Ovviamente, andare in palestra e farsi seguire da qualcuno di esperto è necessario per avere risultati specifici e ottimali, ma nel frattempo a casa ci si può comunque tenere in forma.

Ecco qualche esercizio per allenare gli addominali bassi: con tenacia e costanza, ci si può sentire più in forma e anche più tonici, avendo molta più energia per affrontare la vita di tutti i giorni, tra impegni e sentimenti vari che si possono provare durante la giornata.

Addominali bassi, come tonificarli veramente in casa: qualche esercizio

Per allenare gli addominali bassi possono essere utili anche diverse attività aerobiche, come le camminate, un po’ di corsa o la cyclette, in modo tale da bruciare i grassi in eccesso; quanto agli esercizi, per tenersi in forma in casa basta un tappetino.

Tra gli esercizi più conosciuti per gli addominali c’è il crunch inverso, facilmente eseguibile sdraiandosi con la schiena sul tappetino; con le mani lungo i fianchi, si portano poi le gambe piegate verso il petto, per tornare in posizione e ripetere l’esercizio per un numero scelto.

Durante l’esecuzione di questo esercizio, è importante che la schiena e il bacino non si stacchino mai da terra. In alternativa, un altro esercizio che può essere molto utile per rassodare è la bicicletta, ancora da effettuare in posizione supina.

In questo caso, le gambe vanno sollevate e mosse come se si stesse pedalando una vera e propria bicicletta, muovendole sia avanti che indietro. Un allenamento quotidiano può portare sicuramente a rassodare, anche se specie per rafforzare l’addome (un punto dove si accumula grasso) bisognerebbe seguire una dieta specifica degli esperti ed esercizi mirati per il nostro fisico.