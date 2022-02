Addominali: esercizi facili da fare in casa dall’effetto assicurato

Ecco alcuni esercizi facili da fare in casa per allenare i vostri addominali e raggiungere un risultato soddisfacente

La primavera si avvicina e le temperature più midi e gradevoli ci permettono di prendere un po’ più di aria, senza dover per forza imbottirci di indumenti pesanti. Questo periodo risveglia in noi la voglia di metterci in forma e recuperare la linea persa, magari durante le “abbondanti” festività di Natale.

Tuttavia, si sa, questo periodo dell’anno è particolarmente instabile, dunque, è utile prepararsi a fare molti allenamenti all’interno del nostro appartamento. Se volete recuperare la forma, dunque, vi proponiamo alcuni esercizi facili da fare in casa per allenare i vostri addominali e raggiungere un risultato soddisfacente.

Il mese di marzo è vicino e la voglia di allenarsi è sempre più forte. Recuperare dal “letargo” dei nostri muscoli e articolazioni non sarà facile, ma è importante smaltire i pranzi e le cene abbondanti che abbiamo affrontato durante il periodo di festività e nelle giornate più fredde.

Spesso e volentieri, il primo pensiero che nasce in chi vuole dimagrire è quello di smaltire il grasso in eccesso che si trova sul ventre. Del resto, i muscoli addominali sono tra i più belli da vedere ed è importante non accumulare grasso viscerale, il quale potrebbe essere un grave problema per la nostra salute.

Dunque, se il vostro obiettivo è quello di intervenire su quella parte di muscoli, vi mostriamo alcuni esercizi da fare in casa per allenare i vostri addominali. Dunque, il primo consiglio è quello di bilanciare la vostra dieta e prepararvi a rispettare la vostra tabella di marcia degli esercizi.

Esistono degli esercizi mirati e utili a tonificare la zona dove si trovano i muscoli addominali. Un ruolo molto importante, in questo senso, è giocato dalla cyclette, la corsa, la camminata e altri esercizi di tipo aerobico che aiutano a raggiungere questo obiettivo.

Tra gli esercizi più efficaci e utili da fare in casa, c’è ovviamente il crunch inverso. La sua esecuzione è molto semplice e non serve spazio eccessivo. Tutto quello che vi serve è un tappetino e, ovviamente, l’abbigliamento sportivo per fare attività fisica.

Sdraiatevi a terra sulla schiena e mettete le braccia lungo i fianchi. Piegate le gambe e portatele al petto, successivamente tornate nella posizione iniziale. Fate attenzione alla posizione della schiena e del bacino, facendo in modo che resti sempre ben attaccato al pavimento.

Altri esercizi da fare a casa per i vostri addominali sono la bicicletta, facilmente eseguibile in posizione supina e sollevando le gambe in modo da simulare una pedalata. Infine, potete tonificare l’addome eseguendo alcuni plank e sit up inversi.