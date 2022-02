Doc 2 Nelle tue mani, arriva la notizia della dolce attesa: la cicogna fa visita anche all’amatissimo medical drama di Rai 1.

Anche la seconda stagione del medical drama ha riscosso un grandissimo successo; la ficton con Luca Argentero è diventata un vero e proprio fenomeno mediatico, apprezzatissima dagli appassionati e non solo.

Le buone notizie sembrano però arrivare anche per i membri del cast della fortunata serie; a quanto pare infatti, è arrivata la cicogna a far visita ad una delle attrici protagoniste.

Doc 2 Nelle tue mani, arriva la notizia della dolce attesa: l’attrice incinta

Nella serie, la conosciamo come Alba Patrizi, uno dei personaggi più dolci della serie; specializzanda, è cresciuta da sola ed è dotata di una grande sensibilità e nonostante all’inizio fosse un po’ impacciata è dotata di una grande forza.

Ad interpretarla magnificamente Silvia Mazzieri, che presto nella vita reale diventerà mamma; l’attrice toscana, proprio in concomitanza col suo 29esimo compleanno, ha pubblicato una dolcissima foto su Instagram che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Come si vede, Silvia è ritratta con un rotondo e grande pancione, abbracciata teneramente da dietro dal suo compagno Yari Gugliucci (più grande di lei di diversi anni), altro attore più che noto nel mondo dello spettacolo.

“Il mio regalo più grande VOI” scrive la Mazzieri nella didascalia, alludendo a come non avrebbe potuto ricevere regalo più grande per questo compleanno di un uomo che ama e di un bambino in arrivo.

I due sono sempre stati piuttosto riservati sulla loro vita privata, tanto che appunto l’annuncio della gravidanza è arrivato solamente ora, che si trova in stato avanzato; il post dell’attrice toscana è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i fan, che hanno messo tantissimi mi piace ed espresso tutta la loro gioia sotto i commenti.

Un periodo veramente d’oro per Silvia Mazzieri, che dopo aver recitato in diverse fiction Rai pare ora, visto il successo di Doc – Nelle tue mani, pronta a far sbocciare ancora di più la sua carriera; al momento, pare avere tutta l’intenzione però di godersi la sua nuova meravigliosa famiglia.