Una vita anticipazioni: Susana teme il peggio

Dopo aver perso del tutto le tracce di Armando, ora Susana teme il peggio. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita

Arrivano le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita. Secondo quelle che sono le trame, infatti, ci aspetta un episodio ad alta intensità, con i protagonisti della soap opera che vivranno momenti di grande apprensione e preoccupazione. Vediamo cosa accadrà.

Perse le tracce di Armando, ora Susana teme il peggio

Ci aspetta una puntata di grande intensità quella che andrà in onda oggi, venerdì 24 febbraio 2022, alle ore 14:05 su Canale 5.

La donna scoprirà che Armando non alloggia più nell’hotel parigino, indicato nel suo ultimo telegramma. Questa informazione sconvolgerà Susana, il che le causerà grande preoccupazione per le possibili condizioni dell’uomo.

La guerra in Europa è infatti iniziata e cominciano ad arrivare notizie anche nel famoso quartiere spagnolo. Le informazioni arrivano anche alla povera Susana. Armando, infatti, è stato impiegato in un’operazione militare e la donna andrà subito nel panico per le sue condizioni di salute.

Con l’avvio della guerra, Susana non riesce più ad entrare in contatto con Armando, le comunicazioni si sono del tutto interrotte e ora la donna non conosce più le condizioni del suo amato. La preoccupazione è alta anche per Genoveva, la quale non sa più dov’è Cuevas.

Il silenzio di Armando ha dunque sconvolta Susana, a sua volta circondata dal supporto dei suoi amici. Rosina, infatti, cerca di tirarla su, evitando che possa abbattersi e la inviterà a scrivere una lettera, inviandola all’indirizzo da cui ha ricevuto il telegramma. Potrebbe essere infatti quello il luogo in cui si trova Armando, e la donna deciderà di dare ascolto alla sua amica.

Tuttavia, secondo le anticipazioni la missiva di Susana non arriverà mai al mittente. Ogni tentativo sarà vano e la povera sarta scoprirà che il suo amato non si trova più lì. Cosa è successo dunque ad Armando? Per scoprirlo bisognerà attendere la puntata del 25 febbraio 2022.