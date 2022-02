Amici 21, ecco le eliminazioni certe: periodo cruciale per il talent show di Maria De Filippi, in vista dell’inizio della fase serale.

Momento importantissimo per il celebre talent show di Maria De Filippi; i ragazzi stanno dando ancora di più il massimo in vista della fase finale, ma le eliminazioni sono dietro l’angolo e le emozioni, in un senso e nell’altro, non mancano.

Sissi, Alex, Michele, Carola e Dario sono tranquilli e già certi di un posto alla fase finale del programma, ma lo stesso non si può dire degli altri; arrivano importanti novità circa le eliminazioni.

Amici 21, ecco le eliminazioni certe: molti ragazzi a rischio

Tredici allievi sono ancora in gioco per gli ultimi nove posti rimasti per il serale; in molti sono a rischio, specie per la strigliata di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno parlato alla classe a nome di tutta la commissione non portando di certo buone notizie.

Tutti i professori e la produzione hanno notato in alcuni allievi un atteggiamento non consono specie per quanto riguarda il loro approccio allo studio, tra lezione e altro; LDA, Calma, Aisha, Nunzio, Crytical, Leonardo, Christian sono stati rimproverati, ognuno sotto una luce diversa ma in sostanza gli è stato criticato poco impegno.

Il senso del discorso di Zerbi sarebbe volto a sottolineare come gli allievi non siano nella scuola in villeggiatura, e comportarsi in questo modo non li aiuta a crescere sotto ogni aspetto.

Per dare un segnale forte, è stato deciso che tra questi sette allievi due saranno eliminati, uno per il canto e uno per il ballo; a decretare chi dovrà lasciare il talent saranno ancora una volta le classifiche, con due professionisti (uno per il canto e uno per il ballo) che dopo alcune esibizioni stileranno una classifica decisa, che vedranno le esibizioni e stileranno una classifica.

“Chi sarà ultimo andrà a casa, oggi stesso. Uno per il canto e uno per il ballo” ha spiegato lo stesso Zerbi durante il daytime. Chi dovrà abbandonare il talent? La situazione è in bilico e tutto dipenderà dalle nuove gare, con Christian e Nunzio che hanno reagito alla comunicazione scoppiando in lacrime, forse per scaricare la tensione del momento.