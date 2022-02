Amici 21: tensione tra due insegnanti, uno forse non lo riconfermano? Le voci

Amici 21: le troppe e continue tensioni tra i due insegnanti di danza farebbero pensare che uno dei due non possa essere riconfermato nella nuova stagione.

Ad Amici 21, non corre buon sangue tra il maestro Raimondo Todaro e la maestra Alessandra Celentano. I due insegnati di danza hanno un modo di vedere la propria disciplina in modo diverso. Né la nipote del cantante Adriano, né tanto meno l’ex ballerino di Ballando con Le Stelle, condotto da Milly Carlucci, riescono a fare un passo indietro e venirsi incontro.

I due insegnanti si sono scontrati più volte sull’allievo di Todaro, Mattia, che ha dovuto lasciare la scuola a causa di in un infortunio.

E proprio a causa di questi scontri, uno dei due insegnanti potrebbe non essere confermato nella nuova edizione di Amici, condotta come sempre dalla queen di Canale 5, Maria De Filippi.

Amici: un insegnate rischia il posto per i troppi contrasti

E quello più probabile è il maestro di latino. La Celentano e Todaro sono due insegnanti molto diversi tra di loro: mentre la prima a volte può risultare troppo eccessiva con i propri allievi, il secondo è molto più disponibile verso di loro.

Ma non è la prima volta che Alessandra Celentano si scontra con un suo collega. L’ultima a parlare di questa questione è proprio un’ex ballerina di Ballando con Le Stelle, Natalia Titova.

Infatti, pochi giorni fa, durante una lunga intervista al settimanale Nuovo, l’insegnante ha fatto emergere alcuni particolari sul suo addio al talent di Canale 5.

Le parole della Titova, infatti, sono state le seguenti “Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo”. Questi contrasti di cui parla l’hanno indotta a lasciare il programma condotto da Maria De Filippi.

Voi cosa ne pensate del modo di insegnare della maestra Alessandra Celentano e di Raimondo Todaro? A chi dareste voi la ragione?

Secondo voi, Todaro sarà riconfermato nella prossima edizione del talent Amici di Maria De Filippi?