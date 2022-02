Antietà: un rimedio fai da te, economico ma super efficace

Antietà: ecco un rimedio economico e naturale per levigare la pelle. Provatelo anche voi, l’effetto anti-age è assicurato!

Prendersi cura di sé è molto importante specialmente per le donne. Se “i segni del tempo”, le rughe, iniziano a manifestarsi ecco che entrano in gioco prodotti di ogni tipo. Ce ne sono moltissimi in commercio ed alcuni arrivano a toccare cifre esorbitanti. Proprio per questo abbiamo pensato di farvi conoscere un rimedio antietà economico, da fare nelle proprie case, per prendervi cura del vostro viso. Renderà la pelle levigata, fresca e setosa.

L’effetto ringiovanente è assicurato! Rimarrete stupiti nel sapere che l’ingrediente principale è un alimento conosciutissimo e, sicuramente, presente nelle vostre case. Avete già capito di cosa si tratta? Forse quelli più ferrati sul tema beauty potrebbero averlo intuito. Per conoscerlo non vi resta che continuare con la lettura. Preparare questo prodotto naturale non richiederà, poi, tanto tempo. Ecco come realizzarlo!

Antietà: ecco un rimedio naturale fai da te

Il protagonista del rimedio antietà, capace di ringiovanire e rigenerare la pelle del viso, è il latte. Dovrete prendere degli stampi per creare dei cubetti di ghiaccio e versarvi, al posto dell’acqua, un po’ di latte. Il freddo ha delle proprietà interessanti. Migliora la circolazione del sangue. Contrasta l’eccesso di sebo, che rende la pelle grassa e diminuisce il gonfiore creato dall’acne. Riesce, inoltre, a restringere i pori e ridurre le occhiaie.

Per ottenere tutti questi benefici, qual è il modo migliore per applicare i cubetti di latte congelato? Bisogna massaggiarli sulla pelle compiendo dei movimenti circolari e continuare fino a quando non si saranno sciolti completamente. Concludere il trattamento lavando le parti interessate con dell’acqua, a temperatura ambiente. Ripeterlo dalle 2 alle 3 volte a settimana. Ora, non dovrete far altro che testarlo direttamente sulla vostra pelle!