Bucato: come mettere le mollette per evitare l’odioso segno

Vediamo insieme qual’è il metodo migliore per stendere il bucato ed evitare quel brutto segno delle mollette sui nostri capi.

Lavare e poi stendere è un’azione che se non facciamo tutti i giorni ci siamo vicini, e mettere le mollette va venire sempre un po’ di agitazione perchè sappiamo che poi lì ci sarà l’odioso segno.

Ma ecco che veniamo in vostro soccorso per evitare che ciò accada vi mostriamo come possiamo fare.

Ci sono delle mollette che hanno una sorta di chiusura più piccolina e che promettono di non lasciare segni su i nostri panni, ma poi il risultato non è che sia così diverso dalle classiche mollette.

Mollette: come evitare l’odioso segno

Ci sono però alcune azioni che possiamo fare per evitare il problema, il primo è stendere sempre i nostri panni al contrario e di mettere le mollette dove ci sono le cuciture, in modo tale che se anche si formano non sono visibili.

Per le magliette o i maglioni possiamo posizionarle ad esempio nelle cuciture delle ascelle, essendo una parte molto nascosta.

Anche usare le mollette più piccole farà in modo che il segno sia più piccolo, ma c’è anche un’altro trucco.

Ovvero possiamo evitare che si formi la riga dello stendino, perchè spesso capita anche questo ed in che modo? Mettiamo ad esempio la nostra maglietta o camicia appesa si allo stendino ma con una stampella.

In questo modo evitiamo sia il segno delle mollette che la riga, e se siamo fortunate anche di accendere il ferro da stiro perchè si saranno asciugate in modo impeccabile.

Poi è anche vero che in inverno i panni ci mettono molto più tempo ad asciugarsi e per questo motivo questo problema sembra essere più presente.

Ma siamo sicuri che con questi trucchetti la situazione migliorerà davvero di molto, e voi fateci sapere come vi siete trovati con il nostro aiuto e se avete altre idee condividetelo con noi!