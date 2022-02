Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la nuovissima puntata della soap opera turca che tanto amiamo.

Anche oggi, 25 febbraio, possiamo vedere un nuovo appuntamento con Love is in the air, dove la coppia formata da Eda e Serkan sono in viaggio di nozze.

Ma come capita sempre, qualcosa sembra intromettersi tra di loro e non far andare tutto per il meglio.

Iniziamo con il dire che Piril, dopo aver scoperto durante il matrimonio di Eda e Serkan che la situazione economica della ArtLife era molto complicata ha deciso di non dire niente a nessuno e di provare a risolvere.

Serkan in volo con Deniz

Ma la bella paesaggista ha capito che qualcosa non andava come doveva quando le sue carte di credito iniziano ad essere respinte.

Scopre tutto e Piril le chiede però di mantenere la crisi economica nascosta al bel imprenditore della ArtLife e suo marito.

Piril sta nascondendo la grande crisi finanziaria della società anche al marito Engin che pensa sia nuovamente in dolce attesa per via del suo enorme nervosismo.

Nel mentre, Eda non riesce a trovare un nuovo accordo ed il progetto in Qatar salta del tutto.

Ayfer ha rovinato l’accordo che stavano tentando di fare con Deniz, e Eda ha dovuto accettare, anche se non felice, che la donna firmasse l’accordo adesso, ovvero durante la loro luna di miele.

Il problema è che adesso Deniz e Serkan devono partire insieme per l’isola dove verranno fatti i lavoro e la neo moglie dell’imprenditore non sa cosa fare.

Perchè non vuole assolutamente che lei passi del tempo da sola con il marito, dato il sentimento che prova!

Serkan non è assolutamente tranquillo perchè non capisce come mai la moglie ha fatto una cosa del genere conoscendo anche la sua gelosia.

Quindi farle passare tutto questo tempo con la sua temuta rivale lo insospettisce molto, ma succederà qualcosa.

Eda, infatti ci penserà veramente molto e alla fine decide di accompagnare anche lei Serkan e Deniz sull’isola per non lasciarli da soli.

Come andrà a finire? Per il momento non possiamo saperlo ma dobbiamo attendere le prossime puntate che andranno sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.