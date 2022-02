La notizia arriva inaspettata: Silvio Berlusconi si sposa. Ecco cosa sta succedendo ad Arcore e quali sono le ultime novità

Silvio Berlusconi si sposa. Sono sempre di più le voci che confermano le nozze tra l’ex premier e attuale presidente di Forza Italia e la bella Marta Fascina. La notizia è piombata nella mattinata di ieri, martedì 22 febbraio, e ha raccolto grandissima attenzione e curiosità.

Se c’è una coppia che a quanto pare sembra essere giunta al capolinea (anche se Totti ha seccamente smentito le notizie che parlano di una rottura), ce n’è un’altra che sta progettando in grande il proprio futuro. La notizia delle nozze di Berlusconi, inaspettata, ha dunque gettato le basi per quello che sarà un grande racconto. Ecco, quindi, cosa sta succedendo e quali sono le ultime novità.

Berlusconi si sposa, ecco le ultime novità

La notizia era stata accolta con ragionevole perplessità e cautela; tuttavia, le conferme non si sono lasciate attendere: “È tutto vero – dice al Corriere una fonte molto vicina al premier – hanno intenzione di sposarsi e la cerimonia dovrebbe tenersi a fine marzo”.

Insomma, la notizia è stata appena diffusa ma le nozze tra Silvio Berlusconi, 85 anni e Marta Fascina 32 a gennaio, sembrano imminenti. I due stanno insieme ufficialmente da due anni e ora sembrano aver deciso di compiere un grande passo.

A quanto pare, quindi, Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno vissuto gli ultimi due anni in completa armonia, tanto da voler suggellare la loro unione. Una notizia che ha fatto subito il giro dei social, diventando virale tanto da scatenare la curiosità su quella che potrebbe essere l’effettiva data della cerimonia.

Si tratterebbe, dunque, del terzo matrimonio per l’ex premier italiano. Il primo con Carla Dall’Oglio, da cui sono nati Piersilvio e Marina, mentre il secondo con la storica Veronica Lario, madre di Eleonora, Barbara e Luigi. Ma negli ultimi anni, prima della bella Marta, nel cuore di Silvio c’è stata un’altra donna.

Francesca Pascale, infatti, è stata la fidanzata del leader di Forza Italia per circa 10 anni. La donna, raggiunta da La Repubblica, ha appreso la notizia con tranquillità e un pizzico di ironia. Non ci sarà nessun rancore, infatti, da parte della Pascale, che ha dichiarato: “Se mi dovessero invitare ci andrei, e fumerò un joint per disobbedienza civile”.