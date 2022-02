Clizia Incorvaia, eccola pochissimi giorni dopo il parto: l’attrice felicissima dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio.

L’amore sbocciato nella casa di Cinecittà ha dato uno dei frutti più belli; dopo essere stati ospiti del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono finalmente diventati genitori del loro piccolo Gabriele.

I due si sono proprio conosciuti e innamorati all’interno del reality show di Alfonso Signorini, tanto che il conduttore ha già soprannominato il piccolo il primo ‘vippino’; gioia incontenibile per tutti, con Clizia che si è mostrata bellissima a pochi giorni dal parto.

Clizia Incorvaia, eccola a pochissimi giorni dal parto: bellissima e felice

E’ stato un incontro del tutto inaspettato quello fra Clizia e Paolo, che per motivi diversi (come confessato proprio di recente insieme a Signorini) entrati nella casa non pensavano minimamente che avrebbero trovato l’amore.

Eppure, la convivenza ha fatto conoscere i due, facendo nascere tra loro la scintilla; anche finito il reality show, Clizia e Paolo hanno continuato la loro relazione e, ad oggi, sono una splendida famiglia felice.

Sul suo profilo Instagram, Clizia ha condiviso con tutti i suoi follower tantissime immagini dopo il parto, dando anche un messaggio di incoraggiamento a tutte le future mamme; il motto dell’attrice è che si può partorire col sorriso e lei l’ha fatto, circondata dall’amore del suo Paolo e del resto della famiglia.

A festeggiare l’arrivo del piccolo Gabriele non soltanto i due genitori, ma anche i parenti e i nonni, compresa Eleonora Giorgi, che pare molto legata all’Incorvaia; il bambino ha dato una nuova esplosione di gioia alla coppia, che ha voglia di condividerla coi tantissimi fan che gli hanno dotato sempre tanto affetto.

“Si può partorire con il sorriso. Mi sento di scrivere questo post indirizzato a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sul parto e arrivano terrorizzate al grande giorno :il giorno in cui daranno la VITA al loro amore” scrive Clizia in un post, che poi continua dando ancora più coraggio alle donne.

“[…] Sono riuscita a partorire senza episiotomia, così da poter star bene subito e il parto non è stato più PAURA ma FORZA e ADRENALINA. Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi. Felice di accogliere la VITA e osannarla come il più bel giorno di FESTA” conclude l’attrice nel post, celebrando l’amore, la vita e la forza infinita che le donne hanno in loro.