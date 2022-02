Trucchi: come capire se sono scaduti e se ci fanno male

Vuoi scoprire se i trucchi che utilizzi sono scaduti? Ecco il metodo per capire se stai facendo del male alla tua pelle. Vediamo insieme come fare.

Se vi piace acquistare trucchi saprete sicuramente che questi hanno una scadenza o un Period After Opening.

Molte donne non riescono proprio a rinunciare al make-up, ovviamente quando andiamo a comprare dei nuovi prodotti dobbiamo sempre assicurarci che siano di ottima qualità e sopratutto che non contengano sostanze nocive per la nostra pelle.

Spesso sbagliamo a voler risparmiare su questi prodotti, anche perché nella maggior parte dei casi maggior prezzo vuol dire maggiore qualità. Ma cosa succede se utilizzo dei trucchi che hanno superato la data di scadenza?

Normalmente il produttore sconsiglia di utilizzare il prodotto dopo la data riportata sulla confezione, questo sia perché perde la sua efficacia e sia perché potrebbe causare dei danni alla pelle.

Ovviamente qualsiasi tipo di cosmetico, durante tutta la loro durata, deve essere sempre essere conservato al meglio. La durata di conservazione varia da prodotto a prodotto, normalmente i rossetti e gli ombretti resistono più a lungo rispetto ai liquidi o ai sieri.

Se osservate i vostri trucchi potrete notare la data di scadenza, questa normalmente si trova vicino ad un piccolo simbolo a forma di clessidra e affianco alla scritta “Usare preferibilmente entro”. Ma cosa accade se lo usiamo dopo questa data? Scopriamolo insieme.

Trucchi scaduti: Ecco cosa succede se li utilizzo

Sapete cosa dovete fare se vi capita di trovare un prodotto cosmetico scaduto? Ebbene normalmente vi consigliano di buttarli, ma in realtà esistono alcuni metodi che vi consentono di salvarli.

Il consiglio più valido è quello fornito dall’IKW, questo vi dice che prima di utilizzare un trucco scaduto dovreste controllare se l’odore, il colore o la consistenza del prodotto è cambiata, se la risposta è si dovete buttarlo. Se invece il cosmetico invece è rimasto tale e quale al momento di acquisto potreste riutilizzarlo, Nel caso in cui avete una pelle particolarmente sensibile, evitate di utilizzare trucchi o creme scadute, se avete dubbi chiedete al vostro negozio di fiducia.

Voi cosa ne pensate? Continuerete ad utilizzare i trucchi scaduti oppure no?