Sport: come costruire un bilanciere in casa

Ti piacerebbe allenarti a casa con un bilanciere? Ecco il trucco facile e veloce per poterlo costruire. Vediamo insieme come fare e cosa serve.

Vorresti allenarti comodamente da casa ma non hai il bilanciere? Non preoccuparti oggi ti sveleremo un trucco facile e veloce per costruirlo.

Sappiamo che in molti preferiscono andare in palestra per via dei numerosi attrezzi presenti al suo interno, però ci sono volte in cui siamo impossibilitati ad andare oppure non abbiamo voglia.

Ecco perché esistono dei metodi fai da te con cui potrete allenarvi da casa senza spendere nemmeno un euro.

Siete curiosi di scoprire come fare? Ecco tutto quello che vi servirà per costruire il vostro bilanciare fatto in casa.

Ecco il segreto per costruire un bilanciare fai da te

Vi sarà sicuramente capitato, sopratutto durante la pandemia di non potervi recare in palestra. C’è anche chi non ama questo ambiente e preferisce allenarsi a casa, ecco perché tra poco vi sveleremo il segreto per costruire un bilanciere fai da te.

Il bilanciere fatto a mano rappresenta un ottimo metodo per non spendere soldi e potersi allenare comodamente da casa. Per realizzarlo avrete bisogno di una scopa, delle bottiglie d’acqua e del nastro adesivo.

Ora passiamo al lato pratico, vi basterà legare tra loro un paio di bottiglie e fissarle agli estremi della scopa con il nastro adesivo. Questo passio è fondamentale, anche perché in questo modo i pesi rimarranno fissati nel modo corretto.

Se volete aumentare le quantità di peso non dovrete far altro che aggiungere più bottiglie alla vostra scopa.

Per chi desidera un bilanciere il più possibile simile a quello da palestra esistono diversi tutorial presenti sul web che spiegano nel dettaglio come realizzare dei dischi da palestra da soli.

Qui sotto potete vedere uno di questi video:

Ora non vi resta che seguire alla lettera questi trucchi, il vostro bilanciere sarà tale e quale a quello della palestra e otterrete sicuramente i risultati desiderati.

Cosa stai aspettando? Corri subito a procurati i materiali per realizzare questo attrezzo.