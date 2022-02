Michelle Hunziker: ecco come sta dopo la separazione

E’ passata qualche settimana dall’annuncio della separazione, ma come sta oggi Michelle Hunziker? Ecco le sue parole.

Sono passati pochi giorni dalla conferma della rottura tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, i quali – dopo 10 anni insieme – hanno deciso di dirsi per sempre ‘addio’. Il dolore della conduttrice è risultato visibile agli occhi di tutti, tanto che durante un’intervista a Verissimo, la showgirl ha dichiarato di aver affrontato il divorzio come fosse un lutto. Nonostante questo, è comunque riuscita a dare il meglio di sé nel programma Michelle Impossible, trasmissione incentrata sulla carriera della conduttrice svizzera. Durante la prima puntata, l’abbiamo vista sfoggiare un sorriso velato di malinconia nel momento dell’esibizione di Eros Ramazzotti, ex marito di Michelle, con il quale la conduttrice conserva ancora oggi un bellissimo ricordo. L’unica dichiarazione di Trussardi in merito fu quella di “rimanere al proprio posto”. Dopodiché il nulla. Ma come sta oggi la dolce Michelle? Ecco le sue parole.

Michelle: “Sono fortissima e piena di autostima”

Durante la prima puntata di Michelle Impossible non è stato fatto alcun riferimento a Tommaso Trussardi. La puntata è stata incentrata – in un certo senso – sulla famiglia Ramazzotti, tanto che in studio si è esibita anche la figlia Aurora. In molti si sono chiesti come mai la conduttrice non avesse menzionato l’ormai ex marito e queste domande hanno trovato risposta durante la seconda puntata, le parole di Michelle sono state commoventi. “Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno” – sono state le sue parole – “Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare…sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come il vetro, fragile”.

“L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa” – ha così concluso Michelle dando il via alle danze della seconda puntata. Insomma, la nota conduttrice non si è ancora ripresa dalla separazione definita da lei stessa come “un lutto”, sicuramente occorrerà ancora un po’ di tempo. In ogni caso, come abbiamo visto dalle puntate della sua trasmissione, sicuramente non le mancheranno l’amore, l’appoggio e l’affetto da parte delle a lei più care.