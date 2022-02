Patatine fritte e formaggio: ecco come farle super croccanti

Patatine fritte e formaggio: un abbinamento buonissimo e gustoso. Ecco una ricetta ottima, che le renderà belle croccanti!

Le patatine fritte sono la versione più apprezzata delle patate. Sono amatissime e mangiate, praticamente, in tutto il mondo. Quando le cuciniamo ci aspettiamo che siano belle croccanti, ma il risultato non sempre è quello sperato. Quante volte vi sarà capitato che si siano ammosciate risultando più morbide del previsto? Oggi, vi sveleremo una ricetta abbastanza semplice che per cucinare delle patatine fritte croccanti e degne di essere chiamate tali!

Sono già un piatto gustoso, di per sé, ma abbiamo deciso di esagerare ed abbinarle ad una salsa d’accompagnamento al formaggio. Vediamo tutto quello che occorre, per preparare sia le patatine che la salsa, ed il procedimento. Fidatevi, provate a cucinarle e vedrete che sarete ripagati per lo sforzo ed il tempo che gli avrete dedicato! Il risultato sarà da leccarsi i baffi. In compagnia di amici e parenti farete un figurone!

Patatine fritte e salsa al formaggio: ricetta facile

Ingredienti per le patatine:

300 g di patate

90 g di amido di mais

1/4 di cucchiaino di sale

50 g di formaggio cheddar

Procedimento:

Lavate e sbucciare le patate inserendole in una pentola piena d’acqua. Fatele cuocere, con il coperchio, per 18/20 minuti. Intanto grattugiate il formaggio. Una volte pronte verificate che siano morbide e scolatele per inserirle in una ciotola bella capiente. A questo punto, con l’aiuto di una forchetta, schiacciatele e poi incorporate il cheddar, già grattato. Prendete una spatola da cucina e mischiate il composto. Aggiungete l’amido di mais ed il sale continuando a girarlo.

Successivamente lavorate l’impasto con le mani e poi trasferitelo in un sacchetto per gli alimenti così da stenderlo con un matterello ed ottenere un rettangolo preciso. Rompete il sacchetto con un coltello e tagliate l’impasto a mo di strisce, tutte della stessa dimensione. Mettete sul fuoco una pentola con dell’olio bollente e una volta caldo cominciate a friggerle. Una volta dorate e croccanti trasferitele su un vassoio coperto di carta assorbente eliminando l’olio in eccesso.

Ingredienti per la salsa al formaggio:

125 ml di latte

75 g di cheddar

20 g di burro (senza sale)

(senza sale) 1/2 cucchiaino di salsa piccante

1 cucchiaino di farina di frumento

1/4 cucchiaino di peperoncino in polvere

Procedimento:

Sciogliete il burro in una padella ed incorporate la farina. Mescolate con una spatola e fate amalgamare il tutto per poi aggiungere il peperoncino ed il latte. Continuando a mescolare aggiungere il cheddar. Appena si sarà sciolto completamente, versate la salsa piccante. Mescolate nuovamente con la spatola ed una volta pronta trasferite la salsa al formaggio in una ciotolina o un bicchiere di vetro.